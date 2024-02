Matka Sabalenki wypaliła. Nie mogła już wytrzymać

Dla Aryny Sabalenki punktem przełomowym w karierze tenisowej był zeszłoroczny triumf w Australian Open. Od tego momentu tenisistka z Mińska stała się najrówniejszą zawodniczką w WTA Tour, choć na drugie zwycięstwo wielkoszlemowe musiała czekać dwanaście miesięcy. Wielokrotnie było blisko, gdyż przegrywała w finale w US Open i dwa razy w półfinałach na Wimbledonie oraz Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Matka Sabalenki pochwaliła się wyczynem córki. "Chcę chociaż trojaczki"

Białorusinka podczas tegorocznej edycji turnieju w Melbourne nie pozostawiła jednak żadnych wątpliwości. W całej imprezie nie straciła nawet seta i stała się pierwszą zawodniczką od 11 lat, która obroniła tytuł. Trofeum za Australian Open dotarło już do domu zawodniczki, czym w mediach społecznościowych pochwaliła się jej mama Julia. Przy okazji zaapelowała do córki.

"Bliźniaki (nawiązując do dwóch trofeów Sabalenki w Australian Open). Chcę przynajmniej trojaczki!!! I trzeba jakoś urozmaicić kolekcję" - napisała na swoim koncie na Instagramie.

W wywiadzie dla Vogue po sukcesie w tegorocznym Australian Open Sabalenka opowiedziała o roli, jaką odegrali jej rodzice w kształtowaniu jej charakteru i determinacji. - Moi rodzice zawsze wpadali w szał, bo łamałam rakietę. Ale jedyne, co mówili, to to, że nigdy nie byliby na mnie wkurzeni, gdy dałam z siebie wszystko i walczyłam o każdy punkt - przyznała Białorusinka. Wiceliderka rankingu, triumfując w Melbourne, spełniła także marzenie zmarłego ojca, aby jego córka zdobyła dwa tytuły Wielkiego Szlema, zanim skończyła 25 lat.

Na razie Aryna Sabalenka wciąż odpoczywa. Wycofała się z turnieju w Doha, który wystartować w niedzielę, co oznacza, że najprawdopodobniej obejrzymy ją dopiero w Dubaju.