Tak Rosja traci swoje skarby. "Tam nikt się mną nie przejmował". Minął "efekt Jelcyna"

19 reprezentantów Rosji - 13 tenisistek i sześciu tenisistów, występujących oczywiście pod neutralną flagą - znajduje się obecnie w czołowych setkach rankingów WTA oraz ATP. To liczba imponująca, choć wciąż o wiele niższa niż Stanów Zjednoczonych, którzy takowych przedstawicieli mają aż 26 - 14 wśród kobiet i 12 u mężczyzn. Różnica pomiędzy obiema nacjami byłaby jednak znikoma, gdyby nie liczne zmiany barw narodowych rosyjskich tenisistów.

Ostatnim takim przypadkiem jest Aleksander Szewczenko, który od dwóch tygodni reprezentuje Kazachstan. 23-latek w minionym sezonie po raz pierwszy w karierze awansował do czołowej 50 rankingu ATP. "Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że od przyszłego tygodnia będę reprezentował Kazachstan. Jestem z tego bardzo dumny i nie mogę się doczekać, aż pojawię się na korcie, próbując stworzyć pamiętne chwile dla siebie i mojego kraju" - przekazał w mediach społecznościowych.

Nie każdego stać na zostanie tenisistą. Wtedy pojawił się on. Tuż za granicami Rosji

Szewczenko jest już kolejnym tenisistą, który zdecydował się na podobny krok. W 2016 roku kazachskie barwy przybrał Alexander Bublik - aktualnie 23. tenisista świata - a dwa lata później Elena Rybakina. Mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat nie trzeba przedstawiać, gdyż już od dłuższego czasu należy do ścisłej światowej czołówki. Szlak jednak został przetarty zdecydowanie wcześniej. W 2008 roku Michaił Kukuszkin, Andriej Gołubiew, a niedługo później także Jewgienij Korolow, budowali podwaliny pod późniejsze sukcesy kazachskiego tenisa. Kukuszkin był wówczas 20-latkiem notowanym w połowie drugiej setki rankingu ATP, wróżono mu sporą karierę. Był juniorskim numerem jeden w Rosji, lecz barierą w rozwoju były kwestie ekonomiczne. Pochodził z biednej rodziny, nie stać go było na fizjoterapeutę czy zawodowego szkoleniowca. Trenował pod okiem ojca, a na turnieje woził jedną rakietę. Szansą na rozwój była zmiana barw narodowych, a nowym Kazachskiej Federacji Tenisowej był wówczas Bułat Utemuratow. Tamtejszy miliarder, którego majątek szacuje się na 2,4 miliarda dolarów, całkowicie zrewolucjonizował krajowy tenis.

Obecnie, gdy wielu młodych tenisistów wyjeżdża z Rosji do Hiszpanii lub Francji (jak Danił Miedwiediew czy Mirra Andriejewa), by mieć możliwość rozwoju, w Kazachstanie warunki do treningu nie odbiegają od najwyższych standardów. Wykorzystując pieniądze Utemuratowa, tamtejsza federacja tenisowa zainwestowała około 200 milionów dolarów w budowę 38 centrów tenisowych w 17 regionach kraju. Przeszkoliła setki trenerów i instruktorów, a część sprowadziła z Europy. Dofinansowuje lekcje dla małych dzieci i młodzieży, które mogą trenować sześć dni w tygodniu za 40-120 dolarów miesięcznie. Najlepsi juniorzy otrzymują aż 50 tysięcy dolarów na opłacenie szkoleń i wyjazdów. "Dla Utemuratowa tenis był objawieniem - fizyczną wersją szachów, wymagającą wszechstronności, możliwości intelektualnych, maksymalnej koncentracji i ciągłego doskonalenia sportowego" - opisuje jego dokonania "New York Times". Celem miliardera była zmiana postrzegania tenisa, jako gry dla wszystkich, nie jedynie dla elit. Do tego potrzebował sukcesu na arenie międzynarodowej, lecz nie chciał czekać, aż szkolenie przyniesie rezultaty. Postanowił pójść na skróty, wyławiając największe talenty.

"Efekt Jelcyna" przestał działać

Z kolei Rosja swój największy rozwój tenisowy przeżywała w latach 90. za rządów Borysa Jelcyna, "człowiek, który lubił rakietę tenisową tak samo jak wódkę" - jak opisuje go "Independent" - został wręcz okrzyknięty naczelnym rewolucjonistą. Ważnym punktem zwrotnym dla tenisa w Rosji był rok 1988, kiedy został on ponownie uznany za sport olimpijski. System radziecki był nastawiony na osiąganie sukcesów w sportach olimpijskich, ale rzeczywiste zmiany wymagały zainteresowania głowy państwa. Sam Jelcyn był ogromnym fanem tenisa. Media podają, że grał trzy razy w tygodniu, a krajowa telewizja w tamtym czasie zaczęła coraz częściej pokazywać jego wyczyny na korcie. To właśnie Jelcyn mianował wieloletniego kapitana daviscupowej drużyny ZSRR Szamila Tarpiszczewa na swojego osobistego trenera za czasów prezydentury, zainstalował go w biurze na Kremlu, a następnie mianował ministrem sportu. Tenis zaczął otrzymywać hojniejsze wsparcie państwa i od tego czasu rozwijał się z rozmachem. Liczba kortów przez dekadę lat 90. wzrosła z 200 do 2500.

Jednakże finansowe eldorado dla tenisa w Rosji nie mogło trwać wiecznie, zwłaszcza po śmierci Jelcyna. Alexander Bublik czy Elena Rybakina jako przyczynę zmiany barw narodowych wskazywali przede wszystkim na problem infrastrukturalny oraz brak wsparcia federacji, również w kwestii sponsoringu. - Jakkolwiek boleśnie to może zabrzmieć, w Rosji nikt się mną nie przejmował. A teraz ludzie się o mnie troszczą. I robią wszystko, aby moja kariera zakończyła się sukcesem. Tutaj [w Kazachstanie - red.] federacja naprawdę się mną opiekuje. Pomagają, pracują, tworząc mi warunki do dobrej gry. W Rosji było to niemożliwe - wspomniał Bublik.

Natomiast Rybakina przyznała w rozmowie z WTA Insider, że po skończeniu szkoły ojciec namawiał ją na wyjazd do Stanów Zjednoczonych i podążanie ścieżką uniwersytecką, aby uzyskać odpowiednie wykształcenie i odciążyć budżet rodzinny. Tenisistka zdradziła, że miała około 15 ofert, ale chciała poświęcić się tenisowi. Pomimo osiągnięcia trzeciego miejsca w klasyfikacji juniorów na świecie, nie otrzymała pomocy ze strony ojczyźnianego związku. - Wtedy głosiła się do mnie Federacja Kazachstanu i decyzja była łatwiejsza. Zmieniłam obywatelstwo na Kazachstan, ponieważ we mnie uwierzyli. Nie byłam zbyt dobra, kiedy mi to zaoferowali. Więc to ważne, że we mnie uwierzyli i bardzo mi pomagają - powiedziała.

Rybakina szybko nawiązała stałą współpracę ze Stefanem Vukovem, który wciąż jest jej szkoleniowcem. Wcześniej, do momentu zmiany obywatelstwa, mogła jedynie uczestniczyć w zajęciach grupowych pod okiem Andrieja Czesnokowa, a na turnieje podróżowała bez trenera. W Rosji nie była uznawana za obiecującą zawodniczkę, jej postrzeganie zmieniło dopiero zwycięstwo w Wimbledonie. - Jeśli jest to wynik pracy Rosji, dlaczego tak łatwo ją wypuścili? W 2018 roku Szamil Tarpiszczew [prezes federacji rosyjskiej - red.] sam powiedział, że nie uważa Eleny Rybakiny za obiecującą tenisistkę - grzmiał wówczas Jurij Polski, wiceprezes kazachskiej federacji, odpowiadając na roszczenia Rosji do tego sukcesu.

Swego czasu Tarpiszczew lekceważył takie sytuacje. - Wystąpiły problemy w Rosji, ponieważ nie byliśmy w stanie zapewnić im potrzebnego finansowania, ponieważ mamy tak wielu dobrych graczy - mówił. Wspominał także o wzajemnym porozumieniu między federacjami.

Wojna jeszcze bardziej pogrążyła Rosję

Tąpnięciem dla rosyjskiego tenisa była również wojna w Ukrainie wywołana przez Władimira Putina. W 2022 roku, gdy władze Wimbledonu zakazały rosyjskim tenisistom uczestnictwa w tym turnieju, czołowe postacie jak Andriej Rublow czy Daria Kasatkina, którzy otwarcie sprzeciwiali się wojnie, przyznali, że rozważają zmianę obywatelstwa, jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana. Nie było takiej potrzeby, gdyż okazało się, że Wimbledon był jedynym turniejem zakazującym Rosjanom występów. Tenisiści z tego kraju - pod odpowiednimi warunkami - zostali dopuszczeni także do Igrzysk Olimpijskich.

Wspomniany wcześniej wiceprezes kazachskiej federacji Jurij Polski powiedział w październiku 2022 roku, że od czasu inwazji Rosji na Ukrainę wzrosła liczba wniosków o przyjęcie kazachskiego obywatelstwa. - To głównie dzieci, od 12. roku życia w górę. Są też profesjonaliści, dorośli zawodnicy, którzy chcieliby dokonać takiej zmiany. Z obecnej reprezentacji Rosji, męskiej i żeńskiej, z tych, którzy są na szczycie tenisa, wielu tenisistów myślało o możliwości "przeprowadzki" do Kazachstanu, ale z różnych powodów te decyzje nie zostały zrealizowane - zdradził. Wielu z takowych graczy nie mogłoby wykonać takiego ruchu ze względu na zasady Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), które uniemożliwiają tenisistom grę dla innego kraju, jeśli reprezentowali kadrę narodową, w przypadku takich wydarzeń jak Puchar Davisa lub Billie Jean King Cup.

A tenis w Kazachstanie rozwija się dzięki zaangażowaniu wspominanego już Bułata Utemuratowa. Gdy miliarder obejmował rządy w federacji, zarejestrowanych było raptem 1800 graczy. W zeszłym roku liczba osiągnęła 33 tysiące. 32-osobowy personel centrali federacji utrzymuje stały kontakt z trenerami w całym kraju, aby śledzić obiecujących juniorów. Rosjanie wciąż pozostają tenisową potęgą, o czym świadczą ich wyniki w pierwszej setce rankingu, lecz nie każdy młody tenisista może liczyć na wsparcie rodziców. W Rosji tenis wciąż jest sportem dla elit, a zagrożeniem nie jest tylko Kazachstan, który uczynił go bardziej dostępnym. Wiele rosyjskich perełek szkoli się we Francji, a tamtejsza federacja również coraz przychylniej spogląda na ewentualną naturalizację. Kilka miesięcy temu światowe media informowały, że 14-letnia Ksenia Efremova otrzymała paszport francuski i będzie reprezentować ten kraj. W sprawę zaangażował się wówczas sam prezydent Emmanuel Macron.