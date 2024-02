Rywalka Świątek zalała się łzami. Teraz przekazała, co się stało

W ćwierćfinale turnieju WTA w Abu Zabi Ons Jabeur (6. WTA) zmierzyła się z Beatriz Haddad Maią (13. WTA). Tunezyjka nie zaprezentowała się z najlepszej strony i ugrała tylko siedem gemów. Finalnie w nieco ponad 90 minut przegrała 3:6, 4:6 i pożegnała się z turniejem.

Ons Jabeur znów ma problemy z kolanem

W trakcie meczu na twarzy tenisistki pojawiły się łzy, co błyskawicznie wyłapali kibice, którzy martwili się o jej stan zdrowia. Jabeur wypowiedziała się na ten temat po meczu. I niestety przekazała złe wieści. Okazuje się, że znowu ma problemy z kolanem, które dokuczały jej w zeszłym sezonie.

- Nie czułam się w stu procentach dobrze. Niestety kolano w dalszym ciągu trochę mi dokucza. To nie był mój najlepszy dzień. Próbowałam walczyć, ale kiedy rywalizujesz z kimś, kto gra tak, jak Beatriz, trudno jest cokolwiek zrobić. Dałam z siebie wszystko i starałam się skupić na grze, ale niestety nie mogłam. Co do mojego kolana, to na niektórych turniejach idzie mi dobrze, na innych już gorzej. Czułam ból przez cały ostatni tydzień, ale to był mój najgorszy dzień. Zwykle na treningach staram się panować nad sobą, ale podczas meczów jest to trochę bardziej skomplikowane - powiedziała na konferencji prasowej.

Aktualnie nie wiadomo, czy Jabeur będzie w stanie zagrać na zbliżających się turniejach w Dosze i Dubaju. Pod znakiem zapytania stoją również jej występy w Indian Wells i Miami. Zawodniczka wkrótce ma przejść badania. - Jest mi trochę smutno, ponieważ zaczynałam spisywać się lepiej, a kontuzje w tym nie pomagają - dodała.

Beatriz Haddad Maia w półfinale zmierzyła się z Darią Kasatkiną (14. WTA). Rosjanka okazała się lepsza i wygrała 6:3, 4:6, 7:6. W finale zagra z Jeleną Rybakiną (5. WTA). Turniej WTA w Dosze rozpoczął się już w niedzielę. Jabeur planowo w drugiej rundzie ma zmierzyć się z Łesią Curenko (37. WTA).