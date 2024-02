Naomi Osaka ogłosiła to dziennikarzom. "Naprawdę o tym myślę"

Półtora roku trwała przerwa od zawodowej gry Naomi Osaki. Japonka w tym czasie uporała się z problemami psychicznymi oraz urodziła córeczkę, która stała się jej wielką motywacją. Debiutancki mecz po powrocie 26-latki był bardzo obiecującym, albowiem w Brisbane pokonała Tamarę Korpatsch (77. WTA) 6:3, 7:6(9). Nieźle zaprezentowała się także w późniejszym starciu z Karoliną Pliskovą (78. WTA), lecz po trzysetowym starciu uległa Czeszce.

Osaka wyznaczyła swój cel. Wtedy ma być w najwyższej formie

Wątpliwości co do formy czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej pojawiły się po szybkich porażkach w Australian Open oraz Abu Dhabi. W Melbourne lepsza od niej okazała się Caroline Garcia 6:4, 7:6(2), z którą zagra także w pierwszej rundzie imprezy WTA Masters 1000 w Doha. Bez wątpienia Osaka na początku roku nie ma szczęścia do losowania, albowiem w Abu Dhabi od razu musiała się mierzyć z Danielle Collins. Amerykanka była górą 7:5, 6:0.

W rozmowie z telewizją "Bloomberg" Japonka przyznała, że nie jest zbyt zadowolona z rozwoju sytuacji, ale są też pozytywne wnioski. - Oczywiście chciałabym spisać się lepiej w Australii. Grałam jednak z naprawdę świetnymi zawodniczkami. Myślę, że jadąc na te turnieje, nie chciałam przegrać 0:6. Zatem jeden ze swoich celów już osiągnąłem - przyznała 26-letnia tenisistka. - Ale myślę, że jestem na całkiem dobrym poziomie. Mam nadzieję, że uda mi się odnieść kilka zwycięstw i zyskać pewność siebie, aby pokonać graczy, z którymi chce wygrywać. W tej chwili muszę po prostu dalej grać - kontynuowała.

Naomi Osaka rozmawiała także z mediami przed turniejem w Katarze, który rozpoczął się już w niedzielę. 26-latka w poniedziałek w pierwszej rundzie zmierzy się z Caroline Garcią, z którą przegrała w Melbourne. - Naprawdę o tym myślę. Często zastanawiam się, ile czasu zajmie mi dotarcie do poziomu, na którym chcę być. Moje uderzenia są w odpowiednim miejscu. W meczach należy podejmować więcej dobrych decyzji. Może to zająć trochę czasu - przyznała była liderka rankingu. - Najlepszą wiadomością byłoby osiągnięcie odpowiedniej formy w okolicach Roland Garros i Wimbledonu. W najgorszym przypadku na US Open - podsumowała.