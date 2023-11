To ona ma zagrozić Idze Świątek. Nie, nie Sabalenka

Amerykańska tenisistka miała niesamowity sezon, zwłaszcza jego końcówkę, gdy co tydzień osiągała najlepszy wynik w karierze. Najpierw wygrała pierwszy turniej WTA 500 w Waszyngtonie, później WTA 1000 w Cincinnati, a wszystko to podsumowała kapitalnym występem podczas nowojorskiego US Open. Dodatkowo dotarła do półfinału WTA Finals. Ten imponujący finisz zapewnił jej trzecie miejsce w światowym rankingu, tuż za Igą Świątek oraz Aryną Sabalenką.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Coco Gauff szybko zaatakuje pozycję Igi Świątek jako liderki rankingu? Wieszczą taki scenariusz

Rozwój Coco Gauff w drugiej części sezonu pod okiem Brada Gilberta nakazuje sądzić, że 19-latka będzie groźną rywalką w 2024 roku. Wieszczą to także legendy dyscypliny, na przykład Martina Navratilova, która w młodej Amerykance widzi faworytkę przyszłego Wimbledonu. - Byłabym zaskoczona, gdyby nie wygrała kolejnego turnieju wielkoszlemowego w przyszłym roku, a Wimbledon ma największy sens. Myślę, że wygra na trawie, ponieważ jest lepsza przy siatce niż którakolwiek z innych zawodniczek i bardzo dobrze porusza się do przodu. To i jej ulepszony drop shot będzie mieć znaczenie. Myślę, że w przyszłym roku będzie widać wpływ Carlosa Alcaraza na tenis. Dla mnie Coco powinna być faworytką na trawie. Zwłaszcza że jest to najtrudniejsza nawierzchnia dla Igi, sama to mówi - powiedziała legendarna tenisistka.

Media spekulują, że Coco Gauff na początku przyszłego sezonu może nawet zagrozić liderce rankingu WTA. "19-letnia Amerykanka może wykorzystać pierwsze dwa miesiące roku na zmniejszenie dystansu do Świątek, a nawet wyprzedzenie Sabalenki" - czytamy na łamach tennisuptodate.com, który analizuje sytuację w kontekście bronionych punktów w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Coco Gauff będzie bronić 280 punktów za zdobyty tytuł Auckland i 240 punktów czwartą rundę Australian Open. Jednocześnie Aryna Sabalenka staje przed wyzwaniem obrony tytułów w Adelajdzie i imprezy w Melbourne, co łącznie oznacza 2470 punktów - dokładnie tyle samo, ile wynosi obecnie jej przewaga nad Amerykanką. Nad nimi znajduje się Iga Świątek, która w pierwszym turnieju wielkoszlemowym również dotarła do czwartej rundy, lecz dla niej wymagające będą turnieje w lutym. Bronić będzie 1370 punktów za zwycięstwo w Dosze oraz finał w Dubaju.

Aktualnie przewaga Igi Świątek w rankingu WTA nad Aryna Sabalenką wynosi 245 punktów. Natomiast nad Coco Gauff 2715 punktów. - Myślę, że Gauff może zepchnąć Sabalenkę z drugiego miejsca, ale nie wiem, czy któraś z nich zdoła wyprzedzić Igę, jeśli Polka będzie miała dobry off-season, pozostanie zdrowa, świeża - przewiduje Martina Navratilova.