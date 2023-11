Światowy fenomen. Oto "najpopularniejsza gra, o której nikt nigdy nie słyszał"

Według najnowszych badań zainteresowanie tenisem wykazuje od miliarda do półtora miliarda ludzi na świecie, co daje mu czwarte miejsce wśród najpopularniejszych sportów - za piłką nożną czy koszykówką. Śmiało można jednak założyć, że odsetek fanów uprawiających tę dyscyplinę jest w tym gronie najniższy. Powodów jest kilka: spore koszty czy wysoki próg minimalnych umiejętności, aby zaczęło sprawiać to frajdę. Każdy, kto choć próbował gry w tenisa, to rozumie. Jednocześnie popularność w Europie zyskiwały inne sporty rakietowe przypominające tenis - squash czy też padel, który podbił Hiszpanię. Coraz prężniej rozwija się także w Polsce.

Amerykanie - jak mają w zwyczaju - chcą jednak zrobić to po swojemu i wybierają pickleball. Doszło nawet do historycznego momentu, gdyż według danych Apple Health w 2023 roku więcej użytkowników od tenisa wybierało właśnie pickleball jako rodzaj treningu, dzięki czemu stało się to najpopularniejszym sportem rakietowym w tej części świata. Czym w ogóle jest dyscyplina, która podbiła serca Amerykanów i dlaczego zdaniem wielu jest zagrożeniem dla tenisa?

Co stoi za fenomenem "padla bez ścian"? Boom w pandemię

Pickleball opisywany jest jako połączenie tenisa, badmintona i tenisa stołowego. Potocznie nazywany "padlem bez ścian". Wymyślony w końcówce lat 60. Kluczem do popularyzacji jest szybkość i dynamika rozgrywania akcji oraz zdecydowanie niższe wymagania fizyczne, które nie odgrywają istotnej roli, zwłaszcza że najczęściej rywalizacja odbywa się w grze podwójnej. Widać to także po średniej wieku, która u grający w pickleball wynosi 51 lat - zdecydowanie wyższa od tej uprawiających tenis. - Możesz mieć 9-latka, 27-latka, 50-latka i 70-latka razem na boisku i mimo to dobrze grać i nieźle się bawić. To dość rzadkie - mówi na łamach "The Sydney Morning Herald" Jen Ramamurthy, dyrektor stowarzyszenia Pickleball Australia Association, gdzie ten sport również coraz szybciej zyskuje swoich sympatyków. - Wiele osób zainteresowało się tym sportem podczas pandemicznej izolacji, ponieważ mogli rozłożyć siatkę na podjeździe i grać - podkreśla.

Gra odbywa się na boisku wizualnie podobnym do normalnego kortu tenisowego – na środku jest siatka, linie tworzące literę "T" – lecz wymiary placu gry są zdecydowanie mniejsze. Kort ma 13,4 m długości oraz 6,1 szerokości (44 oraz 20 stóp). Plastikowa piłka używana w pickleballu powoduje niższe odbicie niż ta tenisowa, ale generowany jest także większy hałas, co już stwarza problem w niektórych ośrodkach rekreacji. Rakieta jest pełna, nieco większa od tej ping-pongowej, często nazywana "wiosłem". Sety rozgrywane są do 11, 15 lub 21 punktów (najczęściej) z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia dwupunktowej przewagi. Zwykle podczas rywalizacji turniejowej wygrywa zawodnik/para, która wygrała dwa sety.

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba graczy w pickleball w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 2,5 miliona do blisko pięciu milionów, co pokazuje dynamikę rozwoju. Wiele kortów tenisowych zostało przerobionych na boiska do pickleball - na jednym korcie tenisowym mieszczą się takie cztery. To niekoniecznie podoba się fanom tenisa, którzy nową odmianę tego sportu uważają za niebezpieczną w kontekście przyszłości lub wyśmiewają. Nazywają ją grą dla dzieci lub seniorów z uwagi kort sprawiający wrażenie mikroskopijnego, gdy staną na nim cztery osoby, oraz atmosferę panującą podczas gry. - Na pewno jest mały sprzeciw. Zazwyczaj problemy pojawiają się, gdy tenisiści tracą swoje obiekty na rzecz kortów do pickleballu - mówi Sarah Burr, czołowa pickleballistka, która podkreśla, że jej dyscyplina może być dobrą alternatywą do treningu lub podtrzymania fizyczności dla kontuzjowanych tenisistów.

- Pickleball jest dla tenisa tym, czym pitch-and-putt dla golfa - ironizuje natomiast słynny dziennikarz Jon Werheim w "Sports Illustrated". - W najlepszym razie jest zabawnym uzupełnieniem, łatwiejszym do opanowania dla dzieci i seniorów. Jest to nieszkodliwa gra pikników - mówi w kontekście zagrożenia dla tenisa.

- W pikle [zdrobniała nazwa używana przez zawodników – red.] jest więcej śmiechu. Na korcie jesteśmy bliżej siebie, a stawka jest nieco mniejsza - wyjaśnia na łamach "Tennis.com" Karen Ikeda, która kilka lat temu zdecydowała się porzucić tenis na rzecz pickleball. - Wielu narciarzy martwiło się, że snowboard przejmie kontrolę, ale obie dyscypliny radzą sobie świetnie - uzupełnia Ed Sarausad, zawodnik ligi PPA Tour organizowanej przez USTA (United States Tennis Association). Jej model podobny jest do zmagań ATP lub WTA - wręcz skopiowano system przyznawania punktów oraz hierarchizację turniejową (od imprez wartych 2000 punktów, przez 1000, 500, aż do 250). Terminarz na rok 2024 obejmie łącznie 34 wydarzeń w 18 stanach. Pula nagród przekroczy 5,5 miliona dolarów.

Popularyzacja wśród celebrytów

Do ligi PPA Tour zgłosiło się już kilku wciąż czynnych lub były tenisistów. Wśród nich są finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchard, były numer 8. na świecie Jack Sock, amerykański weteran Sam Querrey czy też Donald Young, były gracz z pierwszej 50. rankingu ATP. Do PBX Pickleball - rozgrywek stworzonych dla emerytowanych sportowców - dołączył niedawno Joe Benavidez, były zawodnik MMA. Dominują tam byli baseballiści.

Niedawno Tennis Channel wraz z PPA Tour uruchomiły nawet Pickleballtv (PBTV), sieć telewizyjną całkowicie poświęconą najszybciej rozwijającemu się sportowi w Ameryce. - PPA Tour nawiązało współpracę z Tennis Channel i jesteśmy dumni, że możemy uruchomić Pickleballtv, zbiegając się z największym turniejem w historii pickleball. W naszym sporcie dzieje się obecnie tak wiele ekscytujących rzeczy, a dodanie codziennych relacji w mediach, które mogą dotrzeć do niespotykanej dotąd publiczności tego sportu, to przełomowy moment dla entuzjastów pickleballu na całym świecie - powiedział Connor Pardoe, założyciel i dyrektor generalny PPA Tour.

Ten "największy turniej w historii pickleball", o którym wspomniano, to MLP - Major League Pickleball - liga drużynowa będąca częścią PPA Tour, która przyciągnęła uwagę mas ze względu na imponującą listę znanych właścicieli. Swoje drużyny w tych rozgrywkach mają takie osobistości, jak Tom Brady, Eva Longoria, LeBron James, Chris Evert, Kim Clijsters, Naomi Osaka, Michael Phelps czy Heidi Klum. To właśnie celebryci są kolejnym czynnikiem rozwoju pickleball, dzięki czemu ten sport może wykroczyć poza towarzyską rekreację czy aktywność dla seniorów. W lipcu 2022 roku Bill Gates ujawnił, że zakochał się w "pikle", jeszcze zanim wynalazł Microsoft.

"Najpopularniejsza gra, o której nikt nigdy nie słyszał"

W kwietniu 2023 roku odbyła się pierwsza edycja Pickleball Slam, w której udział wzięły legendy tenisa - Andre Agassi, John McEnroe, Michael Chang oraz Andy Roddick. Agassi i Roddick pokonali Changa i McEnroe na oczach pełnej widowni, a mecz był transmitowany na żywo w ESPN. Jak wynika z raportu Sports Business Journal wydarzenie na żywo oglądało 669 tysięcy widzów. Zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 1 miliona dolarów przekazali na wybraną przez siebie organizację charytatywną.

Już w lutym przyszłego roku odbędzie się druga edycja tego wydarzenia. Tym razem także z udziałem kobiet. Andre Agassi i jego żona Steffi Graf zmierzą się z Johnem McEnroe i Marią Szarapową w Seminole Hard Rock Hotel & Casino w Hollywood na Florydzie.

- Po tym, jak Andy i ja zabraliśmy do domu sprzęt podczas pierwszego turnieju Pickleball Slam, powiedziałem, że będę grać w pickleball tak długo, jak będę mógł chodzić. Właśnie dlatego bardzo podoba mi się ta gra - powiedział Agassi. - Oczywiście jestem bardzo podekscytowany możliwością podzielenia się tym doświadczeniem z jedną z najlepszych tenisistek, moją żoną - dodał. - Wspaniale jest mieć zarówno Johna, jak i Andre, którzy powracają na SLAM 2 - łącząc dwóch najlepszych i najbardziej rywalizujących graczy w historii tenisa ze Stefanie i Marią. Za pewnością nie zabraknie niesamowitej akcji i zabawnych momentów - przyznał David Levy, współorganizator przedsięwzięcia.

Międzynarodowa Federacja Pickleball zrzesza obecnie ponad 60 krajów członkowskich, od Indii i Niemiec po Szwecję i Peru. Jej celem jest uznanie pickleballu za dyscyplinę olimpijską. W Brisbane Jen Ramamurthy, dyrektor stowarzyszenia Pickleball Australia Association, zaczął uprawiać ten sport w 2018 roku po obejrzeniu fragmentu w telewizji. - Kiedy zaczynałam, w Brisbane grało tylko około 10 osób. W ciągu tego roku byłyby ich tysiące - przyznaje na łamach "The Sydney Morning Herald". - Istnieje powiedzenie, że pickleball to najpopularniejsza gra, o której nikt nigdy nie słyszał - podsumowuje.

W Polsce ten sport dopiero raczkuje. Cztery lata temu powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pickleballa "Polski Pickleball" z siedzibą w Pszczynie. W lipcu powstały pierwsze boiska w Warszawie - w Ośrodku Sportu i Rekreacji Polna w Dzielnicy Śródmieście. Według strony przedsięwzięcia boisko do pickleball jest także w większych polskich miastach, tj. Poznań, Kraków czy Szczecin. Pełna lista dostępna jest w tym miejscu.

W październiku w Pszczynie odbyły się czwarte międzynarodowe mistrzostwa Polski w pickleball. W wydarzeniu wzięło udział 104 uczestników z czterech krajów: Polski, Czech, Węgier i Holandii. - Cieszę się bardzo, że ten największy turniej w kraju rośnie z roku na rok. Na pierwszą edycję w 2020 roku przyjechało zaledwie 22 zawodników i sześć zawodniczek. W tym roku przekroczyliśmy setkę! - komentuje Marcin Matysik, który wraz z Jakubem Skoczyńskim jest prezesem Stowarzyszenia Polski Pickleball.