Sceny w Pucharze Daviesa! Djoković przegrał i to dwa razy! [WIDEO]

Przed tygodniem Jannik Sinner (4. ATP) musiał uznać wyższość Novaka Djokovicia (1. ATP) w finale turyńskiego ATP Finals. Chociaż w grupie włoski tenisista pokonał Serba 7:5, 6:7(5-7), 7:6(7-2), tak w ostatnim meczu zawodów przegrał 3:6, 3:6. Los sprawił, że sześć dni po tamtym spotkaniu obaj panowie spotkali się na korcie i to dwukrotnie - w singlu i deblu w półfinale Pucharu Davisa.

Jannik Sinner zrewanżował się Novakowi Djokoviciowi. I to dwukrotnie

Najpierw była rywalizacja singlowa między Sinnerem a Djokoviciem. Pierwszy set bez historii. Serb nie potrafił ustabilizować swojego serwisu i po niewiele ponad pół godzinie przegrał 2:6. Druga partia? Bliźniacza sytuacja, tyle że w przypadku Sinnera. Włoch przegrał 2:6 i potrzebny był trzeci set do wyłonienia zwycięzcy tej rywalizacji.

Jeśli kibice byli rozczarowani dwoma pierwszymi setami, to ostatni dostarczył niesamowitych emocji. Było 5:4 i 40:0 dla Novaka Djokovocia przy serwisie Jannika Sinnera. Serb miał trzy piłki meczowe na wagę finału. Nie wykorzystał jednak żadnej z nich. Ba! Od tego momentu panowie rozegrali w sumie 16 punktów i aż 13 z nich wygrał Włoch, a tym samym cały mecz 6:2, 2:6, 7:5.

Po chwili obaj panowie spotkali się deblu. Sinner zagrał w parze z Lorenzo Sonego, a Djoković z Miomirem Kecmanoviciem. Pierwszy set to szybka wygrana Włochów 6:3. Drugi za to zdecydowanie wynagrodził. Przy stanie 3:2 Serbowie mieli aż cztery breakpointy, ale nie wykorzystali żadnego i ostatecznie przegrali gema, w którym rozegrano aż 18 punktów. Po chwili sami zostali przełamani i wygrali cały mecz 6:3, 6:4 i tym samym Włosi po 25 latach ponownie zagrają w finale Pucharu Davisa. W niedzielnej rywalizacji ich przeciwnikami będą Australijczycy.

Jannik Sinner zapisał się w historii, a Novak Djoković bierze odpowiedzialność na siebie

Sinner zapisał się też w historii tym, że dwukrotnie pokonał Novaka Djokovocia tego samego dnia. Ostatni taki przypadek był w 2008 roku, gdy Jo-Wilfried Tsonga dokonał tego w turnieju Bangkok Open. - To coś niezwykłego. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj był naprawdę ważny test. Myślę, że muszę być bardzo dumny z tego, jak poradziłem sobie z tą sytuacją i spotkaniem - mówił Sinner na konferencji prasowej po rywalizacji z Serbami.

- Ogromne gratulacje dla Włochów, zasłużyli na awans. Biorę na siebie odpowiedzialność za przegraną. Jest to dla mnie duże rozczarowanie, szczególnie mając trzy piłki meczowe i będąc tak blisko wygranej. To jest sport. Kiedy przegrywasz, reprezentując swój kraj, to gorycz jest jeszcze większa - mówił z kolei Djoković.