Słodko-gorzkie przepowiednie dla Igi Świątek. Legenda typuje nowy sezon WTA

Iga Świątek kolejny sezon wzbudza zachwyty swoją grą. Wprawdzie nie zdominowała tegorocznego tenisa tak bardzo jak w poprzednich 12 miesiącach, ale ostatecznie znów udowodniła, że jest najlepszą tenisistką świata. Choć w pewnym momencie straciła pierwsze miejsce w rankingu na rzecz Aryny Sabalenki, to po wygranym WTA Finals wróciła na szczyt.

Navratilova przewiduje sezon 2024. Coco Gauff będzie górą w Wimbledonie?

Zakończenie sezonu dla Igi oznaczało wyjazd na zasłużone wakacje, a dla licznych ekspertów rozpoczęcie okresu podsumowań ostatniego roku i przewidywań na kolejny. Formą Świątek zachwycała się Martina Navratilova, choć legendarna tenisistka wciąż widzi pole do poprawy. W rozmowie z oficjalną stroną WTA zdecydowała się też ujawnić swoje przewidywania na kolejny sezon.

Jedno z nich dotyczy Wimbledonu. Miniony sezon na kortach trawiastych był dla Igi najlepszym w karierze. Po raz pierwszy udało jej się dojść do ćwierćfinału tych rozgrywek. Po odpadnięciu mówiła, że znalazła "sposób na trawę".

Wimbledon obok Australian Open pozostaje jednym z dwóch turniejów wielkoszlemowych, których Świątek wciąż nie wygrała. I zdaniem Navratilovej to się nie zmieni w 2024 roku, bo według niej tytuł zdobędzie Coco Gauff.

- Byłabym zaskoczona, gdyby nie wygrała kolejnych zawodów wielkoszlemowych w tym roku, a Wimbledon ma największy sens. Myślę, że wygra na trawie, ponieważ jest lepsza przy siatce niż którakolwiek z innych zawodniczek i bardzo dobrze porusza się do przodu. To i jej ulepszony drop shot będzie miało znaczenie. Myślę, że w przyszłym roku będzie widać wpływ Carlosa Alcaraza na tenis. Dla mnie Coco powinna być faworytką na trawie. Zwłaszcza że jest to najtrudniejsza nawierzchnia dla Igi, sama to mówi - powiedziała legendarna tenisistka.

Iga znów będzie liderką rankingu WTA? "Nie sądziłam"

Jest też dobra wiadomość dla Igi. W opinii Navratilovej będzie to kolejny rok, który zakończy na pierwszym miejscu w rankingu WTA.

- Kilka tygodni temu opierając się na tym, co widziałam, nie sądziłam, że zakończy 2024 rok na pierwszym miejscu - typowałam Gauff. Teraz myślę, że może Gauff wyprzedzi Sabalenkę na drugim miejscu. Ale nie wiem, czy któraś z nich może wyprzedzić Igę, jeśli będzie miała dobry off-season, pozostanie zdrowa, świeża - przewiduje.

Na razie offseason Igi przebiega bardzo dobrze. Niedawno pochwaliła się wakacjami i przyznała, że wyjazd przerósł jej najśmielsze oczekiwania.