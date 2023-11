Co za wyczyn. Djoković może zacząć się bać

Jannik Sinner (4. ATP) ma za sobą dosyć udany rok w tourze. Włoch wygrał cztery turnieje (Montpellier, Masters w Toronto, Pekin, Wiedeń) i dotarł do finału Mastersa w Miami, a także w Rotterdamie. To dało mu awans na czwarte miejsce w światowym rankingu, najwyższe w karierze. Dodatkowo po raz pierwszy w karierze wywalczył kwalifikację do ATP Finals. Sinner grał w turnieju finałowym w 2021 roku, ale wtedy był rezerwowym i trafił do drabinki po wycofaniu się z rywalizacji przez Matteo Berettiniego. Wówczas pokonał 6:2, 6:2 Huberta Hurkacza, a potem przegrał 0:6, 7:6 (5), 6:7 (8) z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP).

W tym roku Sinner trafił do grupy z Novakiem Djokoviciem, Holgerem Rune i Stefanosem Tsitsipasem. I po raz pierwszy w karierze pokonał Serba, czym zachwycił cały tenisowy świat. - Jannik jest taką nowoczesną ewolucją Andrei Agassiego, z tą różnicą, że ma lepszy serwis i częściej decyduje się na to, by iść pod siatkę. Jego tenis ciągle ewoluuje - mówił Sport.pl Marco Mazzoni, dziennikarz portalu lovetennis.it i autor książek o tenisie.

Wyjątkowy wyczyn Sinnera. Pierwszy taki przypadek od 2003 roku

Sinner do tej pory nie przegrał żadnego meczu w tegorocznej edycji ATP Finals. Zaczęło się od wygranej 6:4, 6:4 z Tsitsipasem, a potem przyszło wyczekiwane zwycięstwo nad Djokoviciem (7:5, 6:7, 7:6). Na zakończenie rywalizacji w grupie zielonej Sinner ograł 6:2, 5:7, 6:4 Holgera Rune i zajął pierwsze miejsce. W półfinale Włoch mierzył się z Miedwiediewiem i wygrał 6:3, 6:7 (4), 6:1. Tym samym ma w turnieju finałowym serię czterech kolejnych meczów ze zwycięstwem.

Profil "OptaAce" na platformie X (wcześniej Twitter) zauważył, że to pierwszy taki przypadek, gdy zawodnik poniżej 23. roku życia jest niepokonany w danej edycji ATP Finals i dociera do finału. Sinner skończy 23 lata 16 sierpnia przyszłego roku. Wcześniej takiego wyczynu dokonał Roger Federer. Wtedy Szwajcar wygrał cały turniej w Houston bez porażki, ogrywając odpowiednio Juana Carlosa Ferrero (6:3, 6:1), Davida Nalbandiana (6:3, 6:0), Andy'ego Roddicka (7:6, 6:2) oraz dwukrotnie Andre Agassiego (6:7, 6:3, 7:6 w grupie i 6:3, 6:0, 6:4 w finale).

Sinner będzie mógł powtórzyć wyczyn Federera w niedzielny wieczór, kiedy zagra w finale w Turynie z Djokoviciem. Ten mecz rozpocznie się o godz. 18:00.