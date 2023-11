Znany komentator deklaruje: Gdyby Świątek nie była Polką, nie oglądałbym jej meczów

Iga Świątek ma za sobą świetny sezon. Niecałe dwa tygodnie temu Polka zwyciężyła meksykańskie WTA Finals, a wcześniej triumfowała m.in. podczas Roland Garros. Mimo to niektórzy eksperci wciąż narzekają na styl, jaki 22-latka prezentuje na korcie. Do tego grona należy komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. - Nie jest to tenisistka, która porywa tłumy - mówił w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty.

