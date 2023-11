Wielki gest Djokovicia. Pokazał klasę. Brawo [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) świetnie spisuje się w tegorocznym ATP Finals w Turynie. W fazie grupowej 36-latek rozegrał trzy spotkania. 12 listopada Serbski tenisista rozegrał pierwsze z nich. Pokonał w nim Duńczyka Holgera Rune (10. ATP) 7:6, 6:7, 6:3. W drugim meczu musiał uznać wyższość Włocha Jannika Sinnera (4. ATP) 5:7, 7:6 (5), 6:7 (2), a w trzecim poradził sobie z Hubertem Hurkaczem (11. ATP), wygrywając 6:7, 6:4, 1:6. Te wyniki sprawiły, że fazę grupową zakończył na drugim miejscu.

Najlepszy tenisista świata w półfinale ograł Hiszpana Carlosa Alcaraza (ATP. 2) 6:3, 6:2 w zaledwie półtorej godziny i awansował do finału zmagań w Turynie, gdzie po raz drugi w tym turnieju zagra z Włochem Jannikiem Sinnerem.

Wielki gest Djokovicia. Spełnił marzenie kibica

W trakcie ATP Finals w Turynie doszło do wzruszających obrazków z udziałem tenisisty i jego wielkiego fana. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak Novak Djoković ucina sobie pogawędkę i spotyka się z niepełnosprawnym fanem. Okazało się, że spotkanie obu panów nie było przypadkowe. Jakiś czas temu Djoković w mediach społecznościowych zauważył, że mężczyzna jest jego wielkim fanem i dzięki pomocy menadżera oraz partnera sparingowego, Charliego Gomeza, zaprosił go na mecz w Turynie. Kibic przyjął propozycję sportowca, spełniając swoje marzenie.

- Byłem gościem Novaka Djokovica przez dwa dni i spełniłem swoje marzenie. On i jego zespół byli fantastyczni. Zawsze będę wdzięczny za to, co dla mnie zrobili. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie - powiedział Lorenzo po spotkaniu z Djokoviciem, cytowany przez kurir.rs.

Finał Novak Djoković - Jannik Sinner w ATP Finals 2023 w Turynie zostanie rozegrany w niedzielę 19 listopada. Początek finału zaplanowano o godzinie 18.