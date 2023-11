Po WTA Finals w minionym tygodniu rozegrano jeszcze finały Billie Jean King Cup. Reprezentacji Polski, osłabionej brakiem Igi Świątek, nie poszło najlepiej, gdyż z rywalizacją pożegnaliśmy się już w fazie grupowej, podczas której rywalizowaliśmy z Hiszpanią oraz Kanadą.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zdradziła szokującą informację po finale BJK Cup. "Mam guza"

Jak okazało się w późniejszej części imprezy, nie tylko Polki nie były w stanie ograć reprezentantek Kanady, które triumfowały w całej imprezie. To zaskakujące rozstrzygnięcie, gdyż formacje singlistek stanowiła m.in. 261. zawodniczka na świecie Marina Stakusic. 18-latka w Sewilli pokonała zdecydowanie wyżej notowane zawodniczki, jak Rebeka Masarova, Magdalena Fręch czy w finale Martina Trevisan. Uległa jedynie Barborze Krejcikovej.

Liderką Kanadyjek była Leylah Fernandez. 36. zawodniczka rankingu WTA wygrała wszystkie cztery mecze singlowe - w tym m.in. przeciwko Magdzie Linette czy Markecie Vondrousovej - a także kluczowe o losach awansu do finału spotkanie deblowe przeciwko czeskiej parze. - Powoli, ale pewnie, odnajdywałam swoją grę, po US Open ponownie poczułam inspirację i motywację do lepszej gry, do osiągnięcia wyższego poziomu - powiedziała po końcowym triumfie finalistka US Open z 2020 roku.

Kanadyjki w finale pokonały Włoszki, które równo dekadę czekają na triumf w drużynie, ale ta informacja odeszła na dalszy plan po konferencji prasowej, której udzieliła Tathiana Garbin, kapitan reprezentacji Italii. - W październiku przeszłam operację leczenia rzadkiego nowotworu. Chcę się tym podzielić, aby zwiększyć świadomość na temat znaczenia badań medycznych i profilaktyki. Zgodnie z planem leczenia zaplanowanym przez lekarzy, wkrótce będę musiała przejść drugą interwencję. Jestem optymistką, jeśli chodzi o moje możliwości powrotu na korty. Mam nadzieję, że moja historia może zainspirować innych do walki z taką samą determinacją w obliczu wyzwań, jakie stawia przed tobą życie - powiedziała 46-latka.