"Świątek jest na innym poziomie". Ten bilans mówi wszystko o klasie Polki

Iga Świątek (1. WTA) zakończyła sezon 2023 najlepiej, jak tylko mogła. Polka okazała się najlepsza w turnieju WTA Finals w Cancun, gdzie pokonała w finale 6:1, 6:0 Amerykankę Jessikę Pegulę (3. WTA). Dodatkowo Świątek wyprzedziła Arynę Sabalenkę (2. WTA) i wróciła na tron, na którym utrzymywała się przez 75 tygodni. - Zaczyna się taką serię i ją śrubuje, co sprawia, że jeszcze dłużej chce się na tym szczycie utrzymać. Iga jechała wtedy na takim bezdechu - mówiła Sport.pl Alicja Rosolska, była polska deblistka. Jedna ze statystyk w wykonaniu Igi robi ogromne wrażenie.

Znakomita statystyka Świątek. Jest najlepsza spośród zawodniczek z TOP 10. "Na innym poziomie"

Użytkownik Vansh Vermani, który specjalizuje się w tenisowych statystykach, opublikował na platformie X (wcześniej Twitter) zestawienie, jaki bilans mają między sobą zawodniczki, które znajdują się obecnie w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Biorąc pod uwagę mecze rozegrane w 2023 roku, najlepszy bilans ma Świątek, która wygrała trzynaście meczów i przegrała sześć z nich - to aż 68,4 proc. skuteczności. Poza Igą dodatni bilans ma także Pegula (9-5, 64,3 proc.), Rybakina (7-4, 63,6 proc.), Gauff (9-7, 56,3 proc.) i Sabalenka (8-7, 53,3 proc.).

Z kolei w zestawieniu uwzględniającym mecze z czołową dziesiątką w całej karierze, to jedynie Świątek może pochwalić się dodatnim bilansem. Polka wygrała 33 mecze i przegrała 14 z nich. To składa się na 70,2 proc. skuteczność liderki rankingu. Pozostałe zawodniczki mają ujemny bilans, ale najlepiej wśród nich wypada Rybakina (16-17, 48,5 proc.). "Ogromną przewagę nad resztą czołówki ma Iga Świątek. Zaskakujące, że aż taką" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. "Świątek jest na innym poziomie" - czytamy we wpisach internautów.

Warto zaznaczyć, że poza Świątek w czołowej dziesiątce rankingu WTA znajduje się obecnie Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Maria Sakkari i Barbora Krejcikova.

Świątek nie zagrała w Billie Jean King Cup. "Indywidualna kwestia"

Świątek podjęła decyzję na początku października, że nie wystąpi w finałach Billie Jean King Cup w Sevilli, które rozpoczynały się dwa dni po finale turnieju w meksykańskim Cancun. W związku z tym liderką Polek była Magda Linette, ale biało-czerwone przegrały w grupie z Kanadą i Hiszpanią. Ta decyzja Świątek odbiła się szerokim echem, a głos zabrała m.in. Agnieszka Radwańska. - To indywidualna kwestia i decyzja samej Igi. Ja w tak młodym wieku grałam praktycznie wszystko. Jestem chyba rekordzistką, jeśli chodzi o mecze w kadrze, bo było ich ponad 40 - mówiła Radwańska w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Świątek w tym roku nie zagrała żadnego meczu dla Polski w Billie Jean King Cup, więc będzie musiała wystąpić w dwóch spotkaniach w 2024 roku, by móc otrzymać kwalifikację olimpijską na zmagania w Paryżu.