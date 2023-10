Thriller w meczu Hurkacza! Nieprawdopodobna końcówka w półfinale

Hubert Hurkacz wciąż ma szanse na grę w ATP Finals w Turynie, a żeby się do tego zbliżyć, musiał pokonać Ugo Humberta w półfinale turnieju w Bazylei. Wydawało sie, że Polak nie będzie dziś musiał grać wybitnego tenisa. Wystarczyło być konsekwentnym i bezbłędnie serwować. Ale sytuacja wymknęła się spod kontroli w drugim secie.

Jedno ważne przełamanie

Przez pierwsze kilka gemów to spotkanie było naprawdę wyrównane. Co prawda tempo nie było zbyt wysokie, ale zagrania z obu stron były naprawdę mocne, agresywne. Trudno było o wyrobienie sobie przewagi. Bliżej odskoczenia przeciwnikowi był o dziwo Ugo Humbert, ale w czwartym gemie nie wykorzystał dwóch break pointów.

Obaj tenisiści potrafili świetnie serwować, ale return lepiej funkcjonował u Hurkacza. To miało kluczowe znaczenie w piątym gemie, kiedy Polak przełamał Francuza. Potem wygrał gema do zera i prowadził 4:2.

Do końca seta nie było żadnych dłuższych, efektownych wymian, wszystko kończyło się albo od razu po serwisie, albo po kilku zagraniach. Obaj serwowali naprawdę mocno, wręcz atomowo. I taka gra była na rękę Hurkaczowi. Nie wypuścił przewagi i wygrał pierwszą partię 6:4.

Nagła utrata pewności siebie

Na początku drugiej partii Hurkacz nie wykorzystał break pointa. Od tego momentu set zaczął wymykać mu się spod kontroli. Humbert zaczął grać szybciej, agresywniej, posyłał więcej piłek pod niewygodnym kątem. Przełamał Polaka w czwartym gemie, potem odparł atak Polaka i obronił piłkę na odłamanie. Było 4:1 dla Francuza w drugim secie i trzeba przyznać, że grał w tym momencie lepiej. Wytrącił wrocławianina z rytmu, uniemożliwił mu granie forhendem, odebrał pewność siebie.

Hurkacz zanotował zryw pod koniec meczu, dobrze spisywał się w defensywie, choć rywal odrzucał go regularnie od kortu, uniemożliwiał zmianę kierunku. Ale Humbert sam popełniał błędy, wygrał partię dopiero po czwartej piłce setowej w stosunku 6:3.

Prawdziwy thriller

W trzecim secie Hurkacz i Humbert jeszcze lepiej serwowali. Polak wygrał swoje dwa pierwsze gemy serwisowe do zera. Powoli poprawiał swój forhend, ale i tak było daleko mu do tego, co prezentował w pierwszym secie. Humbert wciąż podejmował ryzyko, ale bywał w tym wszystkim elektryczny - świetne, mądre zagrania przeplatał niewymuszonymi błędami.

Do stanu 3:3 trudno było wskazać lepszego zawodnika. Ale nagle Hurkacz pokazał jakość, której nie było widać przez większość meczu. Przełamał Francuza, odskoczył do wyniku 5:3.

Decydującego seta można było skończyć w dziewiątym gemie, Hurkacz prowadził 30:15, ale Humbert uratował gema. W następnym sytuacja była podobna. Francuz obronił dwie piłki meczowe Polaka i doprowadził do wyrównania.

Obaj utrzymali swój serwis w kolejnych dwóch gemach i o awansie do finału musiał rozstrzygnąć tie-break. W nim dwa razy Hurkacz wygrał wymiany przy serwisie Francuza, co okazało się kluczowe dla wyrobienia sobie przewagi. Do tego Polak znów grał dobrze forhendem.

Ostatecznie wrocławianin zamknął mecz po trzeciej piłce meczowej w gemie, a piątej w tym spotkaniu, posyłając asa serwisowego. Tie-breaka wygrał 7:5, a całe spotkanie 6:4, 3:6, 7:6 (5). Trzeba jednak przyznać, że Humbert postawił trudne warunki, potrafił wyłączyć atuty Hurkacza, ale Polak nie dał się całkowicie zdominował i pokazał jakość w kluczowych momentach. Spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut.

W finale turnieju w Bazylei Hurkacz zagra z lepszym z pary Holger Rune - Felix Auger-Aliassime.

Hubert Hurkacz (ATP 11.) - Ugo Humbert (Francja, ATP 28.) 6:4, 3:6, 7:6 (5)