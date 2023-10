Spotkanie dwóch mistrzów, ale ta walka nie ma żadnego sensu. "Nawet Tyson nie pomoże"

W ostatnich latach freak fighty, czyli walki celebrytów bądź sportowców z różnych dyscyplin, zyskały ogromną popularność. W Polsce szczególnym zainteresowaniem cieszą się walki w wersji "pato", gdzie do aktów przemocy dochodzi już na konferencjach prasowych. Za granicą najgłośniejszym starciem freakowym ostatnich lat była walka Floyda Mayweathera Juniora z Conorem McGregorem, w którym wybitny pięściarz z łatwością obił w boksie irlandzkiego gwiazdora MMA. To, rzecz jasna, nie był pierwszy freak fight, bo takim należałoby określić walkę z 1976 r. między Muhammadem Ali, pięściarzem wszech czasów, a Antonio Inokim, japońskim zapaśnikiem. Ale przy rozważaniach o starciu Tysona Fury'ego z Francissem Ngannou lepiej na chwilę wrócić do starcia Mayweathera z McGregorem.

Cofnijmy się do 2017 r. McGregor był wtedy pierwszym podwójnym mistrzem UFC, który rządził w wadze piórkowej (do 66 kg) i lekkiej (do 70). Żaden inny zawodnik MMA nie mógł dorównać Irlandczykowi także pod względem popularności, bo mało kto rozumiał marketing jak Conor.

Robił show w klatce i na konferencjach prasowych, gdzie korzystał z tzw. trash talku [wulgarne obrażanie rywala, by go wyprowadzić z równowagi]. Ale nawet wybitne umiejętności sportowe i marketingowa czutka nie sprawiły, że jego zarobki mogły być porównywalne do gaży Mayweathera. W 2016 r., czyli rok przed ich starciem, McGregor - za walkę z Natem Diazem - został pierwszym w historii MMA, który otrzymał gwarantowany milion dolarów za sam występ. Dla porównania: w 2015 r. Mayweather na walce z Mannym Paquiao zarobił - wedle niektórych źródeł - nawet 250 razy więcej.

Mayweather przekonywał, że bije się z McGregorem, by pobić legendarny rekord Rocky'ego Marciano (49-0), ale do ringu wyszedł dla kasy. Nie bez powodu ma pseudonim "Money". Na starciu gwiazdora MMA z mistrzem boksu McGregor zarobił sto milionów dolarów, a Amerykanin grubo ponad dwa razy tyle.

Chociaż tamta walka rozczarowała wielu fanów, to wciąż dochodzi do podobnych starć. Rok temu Anderson Silva, legenda UFC, przegrał na zasadach bokserskich z youtuberem Jakiem Paulem, który jest pięściarzem co najwyżej przeciętnym. A w najbliższą sobotę Tyson Fury podejmie Francissa Ngannou.

Ngannou zarobi znacznie więcej niż w UFC, ale zdecydowanie gorzej od McGregora

W 2018 r. Ngannou znokautował Stipe Miocicia i został mistrzem wagi ciężkiej w UFC. Dziś Francuz o kameruńskich korzeniach ma rekord 17-3 i może pochwalić się sześcioma wygranymi z rzędu. Ostatnio, w styczniu 2022 r., pokonał Ciryla Gane'a. Ngannou za tamtą walkę zgarnął co najmniej 600 tysięcy dolarów. To jednak śmieszna kwota, gdy porównamy ją do zarobków Tysona Fury'ego w 2022 r., który dzięki dwóch gładkim wygranym nad Dillianem Whyte'em oraz Dereckiem Chisorą miał łącznie otrzymać 70 mln funtów.

37-letni Ngannou za październikową walkę z Brytyjczykiem ma zarobić sześć milionów funtów, czyli znacznie więcej niż za 14 (!) walk w UFC. Do tego dojdą wpływy marketingowe. Oczywiście, wciąż trudno to porównywać do 100 mln McGregora za debiut bokserski, ale Irlandczyk bije na głowę popularnością kolegę po fachu.

Z kolei 35-letni Fury - według informacji promotora bokserskiego Eddiego Hearna - ma zarobić około 30 mln funtów za sobotnią noc.

Jeśli zastanawiacie się, czemu aż tyle piszemy o pieniądzach, a tak mało o sporcie, odpowiedź jest prosta: bo walka wieczoru gali w Arabii Saudyjskiej nie żadnego sensu pod względem sportowym. W Rijadzie liczy się tylko wymiar finansowy.

Ngannou nie ma szans z Furym

Ngannou aż 12 z 17 wygranych odniósł przed czasem przez KO lub TKO. I choć mówi się, że dysponuje najsilniejszym ciosem w światowym MMA, to z Furym nie ma niemal żadnych szans.

Jasne, to jest waga ciężka, gdzie jeden cios potrafi odmienić losy pojedynku. Jeśli jednak były mistrz świata Deontay Wilder, czyli pięściarz, którego najlepiej porównać do Ngannou, bo boksuje bardzo chaotycznie, ale dysponuje potężnym ciosem, nie znokautował Brytyjczyka podczas ich trylogii, to jak ma to zrobić debiutant? I nawet legendarny Mike Tyson, który uczestniczy w przygotowaniach Francuza, niewiele tu pomoże.

Zresztą, wystarczy spojrzeć na tarcze byłego zawodnika UFC. Wyglądają one wyjątkowo mizernie:

Tak jak Tyson Fury nie miałby najmniejszych szans w starciu w klatce z Ngannou, tak Ngannou na dystansie 10 rund bokserskich nie ma prawa skrzywdzić Brytyjczyka. W końcu mówimy o pięściarzu, który przerwał dominację Władimira Kliczki i ani razu nie przegrał. Z 34 walk aż 33 razy wygrał, a raz zremisował z Wilderem (później dwukrotnie go zlał).

Fury jest dziś prawdopodobnie najlepszym pięściarzem wagi ciężkiej. Prawdopodobnie, bo wciąż nie mierzył się z Ołeksandrem Usykiem. To właśnie fiasko negocjacji z Ukraińcem sprawiło, że Fury podpisał kontrakt na walkę z Ngannou.

Teraz jednak temat Usyka powrócił. I wiele wskazuje, że pod koniec roku dojdzie do ich walki w Arabii. Dlatego z perspektywy "Króla Cyganów" świetnie płatny sparing z Ngannou - o ile nie przypłaci go kontuzją - jest dobrą opcją, bo podtrzymuje go w formie sportowej, a dobrze wiemy, że Fury, gdy nie ma na horyzoncie żadnej walki, lubi się pogubić w imprezowym życiu.

Większość fanów boksu już dawno przestała być jednak naiwna. Dopóki Fury nie wejdzie do ringu, w którym będzie na niego czekał Ukrainiec, to nie można wierzyć, że na pewno do tej walki dojdzie.

Wracając jednak do sobotniej walki - wystarczy spojrzeć na kursy bukmacherskie. Za każdą złotówkę postawioną na wygraną Brytyjczyka można zgarnąć zaledwie siedem groszy, jeśli zaś postawimy złotówkę na Francuza, to bukmacher wypłaca niemal osiem złotych. Przepaść - tak samo ogromna, jak ta, którą zobaczymy w sobotę na ringu.