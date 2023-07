Mecz Świątek przełożony. Dyrektor mówi o "kuriozum"

Iga Świątek (1. WTA) w piątek 28 lipca po godzinie 17:30 miała rozegrać trzecie spotkanie na turnieju WTA 250 w Warszawie z Lindą Noskovą (59. WTA). Plany organizatorom pokrzyżowała pogoda, a konkretnie padający od rana deszcz. Porządkowi doprowadzili kort centralny do odpowiedniego stanu dopiero po godzinie 12:00 i niezbędna była zmiana planu gier. Wyjaśniło się dlaczego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawią kibice z Azerbejdżanu w Polsce

Mecz Igi Świątek przełożony przez napięty plan turnieju. "Był zmuszony"

Organizatorzy postanowili przenieść spotkanie Świątek i Noskovej na sobotę i prawdopodobnie pogoda pozwoli na rozegranie meczów. Okazuje się, że ich decyzja była podyktowana przepisami turniejów WTA, a nie jedynie indywidualnymi przekonaniami.

"Królewski pałac" Rafaela Nadala ma prywatną jaskinię i plażę. Kosmiczna cena

- Supervisor nie mógł podjąć innej decyzji niż odwołać mecz Igi Świątek. Powodów było kilka, które się nagromadziły. Oczywiście poranny deszcz, przez niego było mało prawdopodobne, żeby Iga wyszła na kort o 17.30 - wyjaśnił Mariusz Fyrstenberg, dyrektor turnieju.

Okazuje się, że dużą rolę odegrały również zaległe mecze, a także trwające rozgrywki deblowe. W nich gra właśnie Noskova, która według przepisów nie mogła pojawić się na korcie zbyt wiele razy.

Poznaliśmy listę startową kolejnego turnieju WTA w Polsce. Dwie zawodniczki z czołowej setki

- Gra w turnieju deblowym i ma zaległe mecze. Jeżelibyśmy ryzykowali i trzymali Igę do końca, to mielibyśmy kuriozalną sytuację. Noskova mogłaby rozegrać trzy albo cztery mecze jednego dnia. To jest wbrew regulaminowi i supervisor był zmuszony podjąć taką decyzję - podsumował były tenisista.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiadomo, że Iga Świątek i Linda Noskova pojawią się na korcie w sobotę po godzinie 11:30. Jeżeli Polka wygra spotkanie, to tego samego dnia rozegra półfinał po godzinie 17:30. Drugą półfinalistką będzie zwyciężczyni starcia Heather Watson (146. WTA) - Yanina Wickmayer (109. WTA).