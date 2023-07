Oficjalnie! UEFA wyrzuciła z pucharów giganta europejskiej piłki

W maju zapadł ostateczny wyrok w sprawie oszustw finansowych Juventusu. Działacze klubu mieli m.in. zawyżać kwoty transferowe oraz przekazywać nieprawdziwe informacje ws. wynagrodzeń piłkarzy. Finalnie klub został ukarany za to 10 ujemnymi punktami, przez co Juventus zakończył sezon na siódmym miejscu w tabeli. Przez to nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, tylko do Ligi Konferencji Europy.

W związku z aferą do dymisji podał się m.in. prezes Juventusu - Andrea Agnelli. Na tym jednak nie zakończyły się problemy włoskiego klubu. Sprawie przyjrzała się UEFA, a media informowały nawet, że Juventusowi grozi kilkuletni zakaz gry w europejskich pucharach.

Włosi mieli jednak zaproponować ugodę. Według włoskich mediów Juventus miał dobrowolnie poddać się karze wyrzucenia z kolejnej edycji Ligi Konferencji Europy. Wszystko po to, by uniknąć wielomilionowych strat.

Juventus wykluczony z Ligi Konferencji Europy

W piątek UEFA oficjalnie poinformowała o wyrzuceniu Juventusu z rozgrywek. Ponadto na klub nałożono grzywnę w wysokości 20 mln euro.

"10 milionów euro jest warunkowe i zostanie wyegzekwowane tylko wtedy, gdy roczne sprawozdania finansowe klubu za lata obrotowe 2023, 2024 i 2025 nie będą zgodne z wymogami księgowymi regulaminu licencjonowania klubów i zrównoważonego rozwoju finansowego UEFA" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Z jednej strony to spory cios dla klubu Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. Z drugiej jednak Juventus nie musi już obawiać się konsekwencji przewinienia w kolejnych latach. Wykluczenie z Ligi Konferencji Europy pomoże też Juventusowi w skupieniu się na odzyskaniu tytułu mistrza Włoch. Ostatni raz klub sięgnął po to trofeum trzy lata temu.

Juventus to 36-krotny mistrz Włoch i dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów/Pucharu Europy.