MKOl zajął się zdyskwalifikowaną Ukrainką, która nie podała ręki Rosjance. Będzie nagroda

W czwartek cały sportowy świat obiegła afera, jaka miała miejsce na mistrzostwach świata w szermierce. W 1/32 finału Ukrainka Olga Charłan z Ukrainy pokonała Rosjankę Annę Smirnową. Po zakończonej rywalizacji Charłan nie podała ręki rywalce, a zamiast tego wyciągnęła w jej kierunku szpadę. Z tego powodu obrażona Smirnowa przez 40 minut okupowała planszę, a Ukrainka została w konsekwencji zdyskwalifikowana za brak gestu podania ręki, który jest obligatoryjny w szermierce.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Polki sprawiły sensację! Złoto MŚ. Po raz pierwszy w historii

- To, co się dzisiaj wydarzyło, rodzi wiele pytań. Nie chciałam podać ręki tej zawodniczce. Postąpiłam zgodnie z sercem. Kiedy więc usłyszałam, że chcą mnie zdyskwalifikować, zabiło mnie to. Krzyczałam z bólu. Myślę, że rozumiem, jak wszyscy inni na tym świecie, że zasady muszą się zmienić, ponieważ świat się zmienia. Zdałam sobie sprawę, że ten naród terroryzuje nie tylko nasze rodziny, ale również sport - mówiła wyraźnie poruszona Olga Charłan w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

MKOl przyznał "dziką kartę" Oldze Charłan

Do kontrowersyjnej decyzji organizatorów mistrzostw świata odniósł się Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który postanowił przyznać Ukraince "dziką kartę" na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu.

"Biorąc pod uwagę twoją wyjątkową sytuację, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zagwarantuje ci miejsce na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku na wypadek, gdybyś nie była w stanie zakwalifikować się w tradycyjny sposób" - czytamy w liście przewodniczącego MKOl-u Thomasa Bacha do Olgi Charłan. "Ta wyjątkowa decyzja jest spowodowana tym, że nic nie zrekompensuje punktów, które utraciłaś w wyniku dyskwalifikacji" - dodano.

Bach, który sam jest byłym szermierzem, przyznawał, że nie jest w stanie sobie wyobrazić, co czuje Charłan. "Wojna przeciwko twojemu krajowi, cierpienia narodu ukraińskiego, niepewność związana z waszym udziałem w mistrzostwach świata w szermierce w Mediolanie [...] - wszystko to musiało być rollercoasterem emocji i skrajnych uczuć" - pisał współczując ukraińskiej szpadzistce.

Chociaż decyzja MKOl-u jest godna pochwały, to w całym liście Thomasa Bacha ani razu nie padła nazwa kraju, który napadł na Ukrainę. Kierowany przez niego komitet pod koniec marca bieżącego roku podjął kontrowersyjną decyzję o zarekomendowaniu dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w zawodach międzynarodowych. Ciągle nie wiadomo, czy reprezentanci tych krajów będą mogli wziąć udział w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Isinbajewa wydalona. Ludzie Putina zadecydowali. "Głupia dziewczyna"

Olga Charłan w trakcie kariery zdobyła cztery medale igrzysk olimpijskich (złoty, srebrny i dwa brązowe), 15 mistrzostw świata (sześć złotych, siedem srebrnych i dwa brązowe) oraz 11 mistrzostw Europy (osiem złotych oraz trzy srebrne).