Ekspert nie ma wątpliwości po Wimbledonie. "Dokładnie ta sama historia, co z Igą"

Ons Jabeur (6. WTA) w wielkim stylu awansowała do finału Wimbledonu. Po drodze wyeliminowała obrończynię tytułu Jelenę Rybakinę (3. WTA), a także Arynę Sabalenkę (2. WTA). W finale przegrała 4:6, 4:6 z nierozstawioną Marketą Vondrousovą (10. WTA) i to mimo że w obu setach miała przewagę przełamania.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wie, co zrobić na trawie. "Średnio 10 centymetrów niżej"

Paweł Ostrowski skomentował porażkę Ons Jabeur w finale Wimbledonu. "Nie da się tak grać bez przerwy"

W rozmowie z "Faktem" niepowodzenie Tunezyjki skomentował Paweł Ostrowski, były trener Angelique Kerber- (liderki rankingu WTA) i Marty Domachowskiej. - To była dokładnie ta sama historia, co wcześniej z Igą. Ons Jabeur zapłaciła cenę za wcześniejsze zwycięstwa. Koszt okazał się zbyt wysoki. (...) To był dla niej gigantyczny wysiłek fizyczny i mentalny, z który w końcu musiała zapłacić. Nie da się tak grać bez przerwy, kiedyś musi przyjść zmęczenie i słabszy moment. U Jabeur w finale doszła jeszcze presja. Była faworytką, a rywalka nie miała nic do stracenia - wyjaśnił.

Jest ranking ATP po Wimbledonie. Dobre wieści dla Hurkacza

Ostrowski miał na myśli ćwierćfinałowy mecz Igi Świątek (1. WTA) z Eliną Switoliną (27. WTA), gdzie Polka była faworytką, lecz wypuściła przewagę z rąk. W pierwszym secie prowadziła 5:3, potem straciła cztery gemy z rzędu, a ostatecznie przegrała 5:7, 7:6(5), 2:6. Później pojawiły się zarzuty, że przyczyną porażki było choćby słabe przygotowanie mentalne. Zawodniczka i jej sztab byli mocno krytykowani.

Paweł Ostrowski o porażce Igi Świątek w Wimbledonie. "Tak bywa"

- Iga zapłaciła za spotkanie z Bencic (w IV rundzie - red.), w którym musiała bronić piłek meczowych i wygrany tie-break w drugim secie w meczu ze Switoliną, w którym przegrywała 1-4. W efekcie zgasła w trzecim, tak bywa - wyjaśnił.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Oto on! Tak wygląda ranking WTA po Wimbledonie

Szkoleniowiec zwrócił także uwagę na to, że jeden przegrany mecz nie może przekreślać całego dorobku Polki. - Spójrzmy zresztą na liczby. Jabeur ma w wielkoszlemowych finałach bilans 0:3, a niby słaba psychicznie Iga ma 4:0. Liczby nie kłamią. Tym bardziej doceńmy jej osiągnięcia i dajmy teamowi Świątek spokojnie pracować - podsumował.

Po zakończeniu udziału w Wimbledonie Iga Świątek ma przerwę od startów. Na kort wróci pod koniec lipca, gdy zostanie rozegrany turniej BNP Paribas Warsaw Open. Zagrają tam także Vondrousova czy Karolina Muchova (18. WTA), finalistka ostatniego Roland Garros.