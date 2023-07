Nadal napisał do Alcaraza po finale Wimbledonu. I to jak! Wielkie słowa

Carlos Alcaraz (1. ATP) w niedzielne popołudnie dokonał czegoś wielkiego. Zaledwie 20-letni tenisista po kapitalnym widowisku, jednym z najlepszych finałów w historii Wimbledonu, pokonał faworyzowanego Novaka Djokovicia 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Mecz ten trwał prawie pięć godzin, a jeden z gemów w trzecim secie blisko pół godziny!

Drugi triumf w turnieju wielkoszlemowym Carlosa Alcaraza, po US Open 2022, skomentował Rafael Nadal, znakomity hiszpański tenisista.

Gratulacje Carlos Alcaraz. Sprawiliście nam dziś ogromną radość i z pewnością nasz pionier hiszpańskiego tenisa, Manolo Santana, również kibicował, gdziekolwiek jest. Mocno ściska i ciesz się chwilą, Mistrzu! - napisał na Twitterze Rafael Nadal.

Carlos Santana to legenda hiszpańskiego tenisa, który grał w latach sześćdziesiątych. Wygrał pięć turniejów wielkoszlemowych (cztery indywidualnie i jeden w grze podwójnej).

Zwycięstwo Carlosa Alcaraza oznacza zakończenie trwającej od 2018 roku dominacji Novaka Djokovicia w tym turnieju. - Po pierwszym secie finału Wimbledonu wydawało się, że zapowiadana przez Novaka Djokovicia tenisowa uczta może ograniczyć się do przystawki. Ale Carlos Alcaraz włączył się do gry i kibice dostali danie główne oraz deser. Trudno zliczyć, ile razy podrywali się z miejsc zarówno na trybunach, jak i na słynnym "The Hill" po popisowych akcjach. Wygrał wspierany przez większą część publiczności Hiszpan, ale Serb też dużo zyskał w jej oczach - pisała z Londynu Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Teraz Alcaraz wraz z Djokoviciem będą głównymi faworytami do zwycięstwa w czwartym turnieju wielkoszlemowym w tym roku - US Open.