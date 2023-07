Djoković zszokowany na Wimbledonie. "Pierwszy raz w mojej karierze zdarzyło się coś takiego"

Novak Djoković (2. ATP) awansował do 35. finału turnieju wielkoszlemowego w karierze. Serbski tenisista pokonał w półfinale Jannika Sinnera (Włochy, 8. ATP) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). W trzecim secie Włoch nie wykorzystał dwóch piłek setowych, a potem fatalnie rozegrał tie-breaka, popełniając w nim mnóstwo niewymuszonych błędów.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Brytyjczycy poczuli ulgę po odpadnięciu Sabalenki. "Niepożądane spotkanie"

Novak Djoković ukarany za głośne chrząknięcie w trakcie długiej wymiany

Na początku drugiego seta, w czwartym gemie przy serwisie Djokovicia, doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Zawodnicy grali długą wymianę, którą przerwał sędzia Richard Haigh. Arbiter przyznał punkt Włochowi za to, że podczas wymiany Djoković głośno chrząknął. Serb nie mógł uwierzyć w taką decyzję i z niedowierzaniem patrzył na arbitra. Potem wściekły podszedł do niego i spytał o powody takiej decyzji.

- Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem - skomentował Tim Henman, były brytyjski tenisista, a obecnie ekspert BBC.

- Nie jestem pewien, czy warto, żeby sędzia wtrącał się do meczu, tak jak właśnie to zrobił. Myślę, że mogło to być słowo skierowane do Novaka podczas zmiany stron, aby był po prostu świadomy, tego co robi. To było szorstkie - dodał inny były tenisista, 16-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych w deblu i mikście - Tood Woodbridge.

Djokovic skomentował incydent w pomeczowym wywiadzie.

- Była przeszkoda, która mogła zmienić przebieg meczu. Czułem się bardzo zdenerwowany po tym zdarzeniu, ale udało mi się utrzymać koncentrację. Prawdopodobnie pierwszy raz w mojej karierze zdarzyło się coś takiego. Zwykle nie mam długich pomruków, ale może to było echo od dachu czy coś. Właściwie nie czułem, że przeszkadzam mojemu przeciwnikowi, ale było to wezwanie sędziego, które muszę uszanować - przyznał Serb.

To jednak nie był koniec ciekawostek w tym gemie. Djoković otrzymał też od sędziego ostrzeżenie o przekroczenie czasu przeznaczonego na zaserwowanie. Można było spodziewać się, że Serb zareaguje nerwowo i będzie dyskutował z arbitrem, a tymczasem odszedł na chwilę za końcową linię i spokojnie wrócił do gry.

"Pierwsza influencerka" tenisa wprawiła ich w osłupienie. Wydała 150 tysięcy

Djoković w finale Wimbledonu zagra z Carlosem Alcarazem (Hiszpania, 1. ATP), który pokonał 6:3, 6:3, 6:3 Daniiła Miedwiediewa (Rosja, 3. ATP). Dla Alcaraza to pierwszy finał Wimbledonu w karierze.