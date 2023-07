Co za sceny przed finałem Wimbledonu. Wszystko nagrały kamery [WIDEO]

Największe faworytki do wygrania Wimbledonu są już dawno poza turniejem. Caroline Garcia (5. WTA) odpadła w 1/16 finału, Petra Kvitova (9. WTA) pożegnała się z rywalizacją w meczu 1/8, na etapie ćwierćfinałów odpadły zarówno Iga Świątek (1. WTA), jak i Jessica Pegula (4. WTA), za to w półfinale poległa też Aryna Sabalenka (2. WTA). Mimo to w finałowym starciu zapowiada się wielkie widowisko, w którym nie zabraknie szacunku z obu stron.

Jabeur i Vondrousova wpadły sobie w ramiona. Gigantyczny szacunek przed finałem Wimbledonu

W czwartek poznaliśmy zestawienie finału 136. edycji rozgrywek. Naprzeciwko siebie staną Tunezyjka Ons Jabeur (6. WTA), która w półfinale pokonała właśnie Sabalenkę, oraz Marketa Vondrousova (42. WTA). Czeszka awansowała do finału po zwycięstwie nad pogromczynią Igi Świątek, Jeliną Switoliną (76. WTA).

Tuż przed rozpoczęciem półfinałowych meczów kamera Wimbledonu uchwyciła moment, w którym obie finalistki przypadkowo spotkały się pośród brytyjskich obiektów. Widać, że darzą się bardzo dużą sympatią, ponieważ najpierw przytuliły się, a następnie z uśmiechem na ustach wymieniły parę zdań. Najważniejsze spotkanie najstarszego tenisowego wydarzenia może zatem ociekać szacunkiem i kulturą, ale z pewnością nie zabraknie w nim mocnych wymian i emocji.

Jabeur jest pierwszą zawodniczką od czasów Sereny Williams, która dwa razy z rzędu awansowała do finału Wimbledonu. W ubiegłym roku nie udało jej się jednak sięgnąć po trofeum, a na drodze do tego celu stanęła Jelena Rybakina (4. WTA), która wygrała tamto starcie 3:6, 6:2, 6:2. Tunezyjka zrewanżowała się w tegorocznej edycji, pokonując ją w ćwierćfinale 6:7 (5), 6:4, 6:1.

Finałowe starcie Jabeur-Vondrousova odbędzie się w sobotę 15 lipca, a rozpocznie się tuż po godzinie 15:00.