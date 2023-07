Brytyjczycy poczuli ulgę po odpadnięciu Sabalenki. "Niepożądane spotkanie"

Aryna Sabalenka (2. WTA) była jedną z faworytek do triumfu w Wimbledonie. W pierwszych pięciu meczach przegrała zaledwie jeden set i była faworytką półfinału z Ons Jabeur (6. WTA). W nim brakowało jej tylko dwóch gemów do zwycięstwa, lecz ostatecznie przegrała 7:6, 4:6, 3:6.

Dla 25-latki był to powrót na londyńskie korty po dwuletniej przerwie. W zeszłym roku organizatorzy nie dopuścili do gry zawodników z Rosji i Białorusi. W tym pozwolili im przystąpić do rywalizacji, ale pod warunkiem, że podpiszą oświadczenie, w którym sprzeciwią się działaniom rosyjskich i białoruskich władz, które zarządziły inwazję na Ukrainę.

Ewentualne zwycięstwo Sabalenki mogłoby się okazać problematyczne. To dlatego, że w przeszłości publicznie poparła ona Aleksandra Łukaszenkę, przywódcę Białorusi. W przypadku, gdyby wygrała turniej, to odebrałaby trofeum z rąk Kate Middleton, księżnej Walii. Te obrazki mogłyby zostać później wykorzystane przez reżimową propagandę.

O porażce wiceliderki rankingu WTA rozpisują się brytyjskie media, które zwróciły uwagę na tę kwestię. "Ons Jabeur ponownie wywalczyła finał Wimbledonu i pomogła księżnej Kate uniknąć niepożądanego spotkania. Pokonała Arynę Sabalenkę, co oznacza, że księżna nie będzie musiała wręczać Venus Rosewater Dish (trofeum dla zwyciężczyni turnieju singlowego - red.) komuś, kogo kraj popiera okrucieństwa popełniane przez Rosję na Ukrainie" - czytamy w "The Mirror".

W podobnym tonie do sprawy odniósł się "Daily Mail". "Księżna Kate uniknęła bycia postawioną w niezręcznej sytuacji w finale Wimbledonu. Ons Jabeur uciekła znad przepaści i po pokonaniu Aryny Sabalenki dotarła do finału Wimbledonu, oszczędzając brytyjskiej monarchii poważnego dyplomatycznego bólu głowy" - napisano w "Daily Express". "Księżna Walii została uratowana przed koniecznością wręczenia trofeum Wimbledonu białoruskiej zawodniczce, powiązanej z kluczowym zwolennikiem wojny na Ukrainie"- dodał "Daily Mail".

Po odpadnięciu Sabalenki nadal jest możliwość, że księżna Kate będzie musiała wręczyć trofeum zawodnikowi z Rosji. W grze cały czas jest Daniił Miedwiediew (3. ATP), ale w jego przypadku sytuacja jest nieco inna. To dlatego, że nigdy tak jawnie nie deklarował poparcia dla Władimira Putina, a po wybuchu wojny nie sprzeciwiał się temu, że będzie musiał starować pod neutralną flagą.

Jego postawa bardzo nie spodobała się rosyjskiej posłowi Romanowi Teriuszkowowi, który skrytykował go po zeszłorocznym triumfie w turnieju w Los Cabos. "Gratuluję zasłużonego zwycięstwa. Podobnie jak większość Rosjan nie oglądałem tego meczu. Po tym, jak zdjął rosyjską flagę na prośbę Zachodu, przestał interesować mnie i nasze społeczeństwo. (...) Jeśli mieszka we Francji i prawdopodobnie ma obywatelstwo kraju oficjalnie uznanego przez Moskwę za nieprzyjazny, to chyba bardziej poprawne byłoby napisanie "francuski tenisista pochodzenia rosyjskiego"" - pisał w mediach społecznościowych.