Zobaczył, że znany piłkarz jest na Wimbledonie. Nie mógł się powstrzymać [WIDEO]

Po dwóch godzinach i siedmiu minutach gry Pavić wraz ze swoją partnerką w grze mieszanej, Ljudmilą Kicenok, pokonał Jorana Vliegena z Belgii i Xu Yifan z Chin 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Dla Chorwata to już szósty wielkoszlemowy tytuł, w tym trzeci w mikście i pierwszy podczas gry z Ukrainką w parze.

Podczas ceremonii wręczenia trofeum po finale Pavić dostał okazję do powiedzenia paru słów przed publicznością zgromadzoną na trybunach kortu. - Zawsze świetnie jest zagrać tu w finale. Każdy Wimbledon ma swoją wyjątkową historię. Dziękuję Ludmile za dobrą grę w turnieju i fizjoterapeutce, dzięki której zagraliśmy razem. Dziękuję też mojemu zespołowi i dziewczynie. Mam nadzieję, że wam się podobało - mówił.

Po chwili zwrócił się także do jednego z widzów i to po chorwacku. Był nim piłkarz, wicemistrz świata z reprezentacją Chorwacji z 2018 roku, Ivan Perisić. - Ivan, już czas - przekazał zawodnikowi Pavić, czym bardzo go rozśmieszył.

Transfer do Hajduka Split? To byłby wielki powrót Perisicia

Tenisista bardzo chciałby bowiem, żeby Perisić wrócił do klubu, w którym zaczynał piłkarską karierę, a który jest ulubioną drużyną Pavicia. Chodzi o Hajduk Split, w którym zawodnik grał przez sześć lat jako junior, do 2006 roku, gdy wyjechał do Francji. Teraz o możliwości jego sentymentalnego powrotu plotkuje się już dłuższy czas.

Potwierdzenia ewentualnego transferu jednak nadal nie ma, a Perisić pozostaje piłkarzem Tottenhamu, gdzie trafił rok temu. To dlatego, że przebywa w Londynie, miał zresztą okazję pojawić się na kortach Wimbledonu.