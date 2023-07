Znamy pierwszego finalistę Wimbledonu! Jego rywal "grał bardzo głupio"

Ten mecz mógł mieć tylko jednego faworyta. Porażka Novaka Djokovicia, wicelidera światowego rankingu, 23-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych, obrońcy trofeum na Wimbledonie, zawodnika, który ostatni raz na kortach trawiastych przegrał 1846 dni temu (z Chorwatem Marinem Ciliciem), byłaby gigantyczną sensacją. 21-letni Jannik Sinner mógł być zadowolony już z pierwszego w karierze awansu do półfinału turnieju wielkoszlemowego (dotychczas jego najlepszy wynik to ćwierćfinał w Australian Open, Roland Garros, Wimbledonie i US Open). W drodze do półfinału nie miał jednak bardzo trudnych rywali - najwyżej sklasyfikowany był Francuz Quentin Halys - na 79. miejscu w rankingu ATP. Ostatni raz zdarzyło się, by tenisista awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego, bez konieczności starcia z zawodnikiem z pierwszej "50" rankingu w 1995 roku. Wtedy taki przypadek spotkał Amerykanina Pete'a Samprasa oraz Niemca Borisa Beckera. Sinner jest też drugim graczem w ciągu ostatnich 20 lat, który dotarł do półfinału Wimbledonu bez konfrontacji z zawodnikiem rozstawionym (był też nim Rafael Nadal w 2019 roku)

27/28 - kapitalna statystyka Novaka Djokovicia

Piątkowy półfinał jeszcze dobrze się nie rozpoczął, a Novak Djoković już prowadził 3:0, choć po drodze bronił dwa break-pointy. Jedno przełamanie wystarczyło mu, by wygrać seta 6:3. Popełnił w nim zaledwie trzy niewymuszone błędy (przy 9 Sinnera). To była fatalna informacja dla Włocha, bo Djoković w swojej karierze wygrał aż 27 z 28 meczów półfinałowych w turniejach wielkoszlemowych w momencie, gdy zwyciężył w pierwszym secie. Przegrał, a właściwie skreczował tylko raz w 2007 roku na Wimbledonie z Rafaelem Nadalem.

Podobnie jak w pierwszym secie, Sinner znów został przełamany na początek drugiego seta. W trzecim gemie przegrywał już 0:40 po podwójnym błędzie serwisowym, dużym błędzie z bekhendu i świetnym winnerze Djokovicia z bekhendu wzdłuż linii. Włoch wygrał dwie akcje z rzędu, ale przy stanie 30:40 zakończył długą wymianę, dużym błędem z forhendu. Wyrzucił piłkę daleko za linię końcową.

- Nie wytrzymał Sinner, nie rozumiem tego typu zagrań, co chciał zagrać Włoch. Nie potrafię tego wytłumaczyć - mówił komentator Polsatu Sport.

Włoch mógł szybko odrobić straty, bo w czwartym gemie miał break-pointa. Doszło do jednej z najdłuższych wymian w meczu, ale Sinner zakończył ją błędem z forhendu. Potem nie miał już szans na przełamanie i Djoković wygrał seta 6:4. Serb wygrał w nim aż 88 proc. punktów po pierwszym podaniu (14/16).

Sinner musiał dokonać praktycznie niemożliwego. Nie udało mu się powtórzyć historii sprzed 13 lat. "Gra bardzo głupio"

W efekcie Włoch stanął przed nie lada wyzwaniem, pokonania Serba przegrywając 0:2 w setach. Ostatnim takim zawodnikiem był Austriak Jurgen Melzer w ćwierćfinale Rolanda Garrosa w 2010 roku.

Już na początku trzeciego seta Sinner mógł być w krytycznej sytuacji. W trzecim gemie przy stanie 1:1 serwował i przegrywał 0:40. Potrafił jednak się obronić dobrymi serwisami i winnerami. Pomógł też mu Djoković popełniając niewymuszone błędy. To podbudowało Włocha, bo zaczął grać lepiej i potrafił pewnie wygrywać swoje gemy serwisowe. W efekcie doszło do emocjonującej końcówki. W dziesiątym gemie przy prowadzeniu Włocha 5:4 Djoković serwował i miał duże problemy, bo przegrywał 15:40. Chwilę później po nieudanym drugim serwisie, zaczął bić brawa i coś mówić w kierunku trybun. Nie przeszkodziło mu to jednak odrobić strat. Bardzo pomógł mu jednak Sinner, który popełnił trzy z rzędu błędy w wymianach! - dwa z bekhendu i jeden z forhendu. Trzy razy wyrzucił piłkę kilka metrów w aut.

- Sinner nie uczy się na błędach, powtarza te same błędy. Forhend grający w biegu wyraźnie go dziś zawodzi. Gra bardzo głupio, nie musi przecież grać na 100 proc. siły. On to robi, niestety dla niego. Co innego jest pełen ogień przy returnie, a co innego w trakcie wymiany - dodawał Dawid Olejniczak z Polsatu Sport.

O losach seta zadecydował tie-break. W nim Sinner po wygrywającym serwisie prowadził 3:1. Po chwili popełnił jednak podwójny błąd serwisowy, a potem w wymianie z bekhendu. Przy remisie 4:4 Włoch popełnił prosty błąd z bekhendu z końcowej linii. Djoković miał dwa serwisy i je wykorzystał. Dwa razy pomógł Sinner, bo w dwóch wymianach popełnił dwa niewymuszone błędy.

Djoković lepszy od Chris Evert

Djoković miał w tym meczu mniej winnerów (33-44), ale też popełnił mniej niewymuszonych błędów (21-34). Serb ani razu nie przegrał też swojego serwisu.

Dla Novaka Djokovicia to 35 finał turnieju wielkoszlemowego w karierze. Tym samym wyprzedził słynną amerykańską tenisistkę Chris Evert i samodzielnie prowadzi w klasyfikacji zawodników z największą ilością wielkoszlemowych finarów. Na Wimbledonie może już wygrać po raz piąty z rzędu, a ósmy w historii (triumfował w latach: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Djoković jest też drugim tenisistą w erze Open, który w ciągu jednego sezonu, osiągnął więcej niż jeden wielkoszlemowy finał po ukończeniu 36 lat (Roland Garros i Wimbledon). Ostatni raz dokonał tego Ken Rosewall w 1974 roku (Wimbledon i US Open).

Djoković w finale Wimbledonu zagra z Carlosem Alcarazem (Hiszpania, 1. ATP), który pokonał 6:3, 6:3, 6:3 Daniiła Miedwiediewa (Rosja, 3. ATP).