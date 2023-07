Aryna Sabalenka nie może być zadowolona z występu podczas tegorocznego Wimbledonu. Mimo że doszła aż do półfinału, to nie wykorzystała okazji, aby przeskoczyć Igę Świątek i objąć pozycję liderki rankingu WTA. Tuż po półfinałowej porażce skierowała bezpośrednią wiadomość do swojej pogromczyni Ons Jabeur. "Ogromne gratulacje. Nienawidzę cię teraz, ale i tak wiesz, że cię kocham" - napisała na Instagramie.

