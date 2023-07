Wygrał niesamowity pięciosetowy bój, a kibice na Wimbledonie go wybuczeli [WIDEO]

Holger Rune pokonał po pięciosetowym boju Alejandro Davidovicha Fokinę i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Nie wszyscy kibice docenili występ Duńczyka, a część z nich go wybuczała. Okazuje się, że mieli do tego powód.

3 Screen/Twitter - https://twitter.com/Wimbledon/status/1677744142305091586 Otwórz galerię Na Gazeta.pl