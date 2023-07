"Wysłał wiadomość". Serbowie ostrzegają Djokovicia przed Hurkaczem

Hubert Hurkacz (18. ATP) czuje się jak "ryba w wodzie" podczas tegorocznego Wimbledonu. Pewnie dotarł do IV rundy, nie tracąc ani seta. Wyeliminował kolejno Alberta Ramosa (76. ATP), Jana Choinskiego (164. ATP) i Lorenzo Musettiego (16. ATP). Co więcej, żaden z rywali nie był w stanie nawet go przełamać. Teraz przed Polakiem trudne wyzwanie - jego kolejnym przeciwnikiem będzie Novak Djoković (2. ATP), a więc siedmiokrotny zwycięzca Wimbledonu. Serb pozostaje niepokonany na londyńskich kortach aż od 2017 roku.

Serbskie media pod wrażeniem Hurkacza. Wskazują jego atut. Djoković musi się mieć na baczności

Nie ma wątpliwości, że to wicelider rankingu ATP będzie murowanym faworytem nadchodzącego starcia, choć serbskie media podkreślają, że ich rodak nie może podejść lekceważąco do przeciwnika. Ten posiada pewien atut, którym może zaskoczyć bardziej doświadczonego rywala.

"Spodziewano się zaciętej walki Hurkacza z Musettim. Ostatecznie Polak bez większych problemów rozprawił się z przeciwnikiem, a decydującym czynnikiem był serwis. Może nie był on perfekcyjny, ale nigdy nie pozwolił Włochowi nawet na jednego break pointa" - zauważyli dziennikarze portalu sportklub.n1info.rs, dodając, że w niedzielnym starciu serwis także może być mocną stroną Hurkacza. "Wysłał wiadomość Novakowi" - czytamy.

Djoković nie zamierza lekceważyć Hurkacza

O tym, że Polak może zaskoczyć Djokovicia, przekonany jest sam wicelider ATP. Przyznał na konferencji prasowej, że 26-latek nabrał cennego doświadczenia w ostatnich latach i nie ma już zbyt wielu słabych stron. W związku z tym siedmiokrotny triumfator Wimbledonu spodziewa się zaciętego boju.

- Świetnie kryje kort, ma bardzo długie ramiona. Bardzo dobrze czuje grę przy siatce, dobrze zamyka kąty. (...) Świetnie czuje się też w grze w głębi kortu, broniąc. Jak na bardzo wysokiego gościa, to broni dobrze, nawet slajsy. Ogółem to bardzo kompletny zawodnik. Naprawdę nie widzę w jego grze zbyt wielu wad. Wiem więc, że to będzie z pewnością najtrudniejsze wyzwanie, jakie miałem dotychczas w tym turnieju - wyliczał Djoković.

Mimo wszystko eksperci i serbskie media stawiają na zwycięstwo 23-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych. Do tej pory obaj panowie mierzyli się pięciokrotnie i za każdym razem górą był właśnie Djoković. Jak na razie Polak nie znalazł sposobu na pokonanie legendarnego tenisisty, ale w przeszłości dowiódł, że jest w stanie pokonać legendy tenisa. Tak było w 2021 roku, kiedy to wyeliminował Rogera Federera z Wimbledonu. O tym, kto ostatecznie będzie górą, przekonamy się w niedzielę 9 lipca po godzinie 18:00.

Zwycięzca tego meczu awansuje do ćwierćfinału, gdzie zagra z Andriejem Rublowem (7. ATP) lub Alexandrem Bublikiem (26. ATP). Dla Hurkacza byłby to najlepszy wynik od 2021 roku, gdy odpadł w półfinale londyńskiej imprezy.