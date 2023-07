Pełne dramaturgii było sobotnie starcie na korcie numer trzy, na którym Holger Rune (6. ATP) oraz Alejandro Davidovich Fokina (34. ATP) walczyli o awans do czwartej rundy ćwierćfinału. O wszystkim zadecydował super tie-break piątego seta - grany jest on do dziesięciu wygranych punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Kandydat do największej głupoty na Wimbledonie. Tłumaczy wprost: "zesr*łem się"

Pierwszego seta wygrał Rune. Dwa następne pochodzący z Malagi Davidovich Fokina, ale pierwszy z nich zdołał doprowadzić do gry na pełnym dystansie. Wcześniej przełamań było sporto - aż osiem - ale w finałowej partii obaj pilnowali swojego podania, choć Hiszpan przy stanie 5:4 miał dwie piłki meczowe.

Sceny na Wimbledonie. Komentator nie wytrzymał. "Kradzież, haniebna decyzja" [WIDEO]

24-latek, który przed rokiem wygrał z Hubertem Hurkaczem w pierwszej rundzie Wimbledonu, w jeszcze lepszej sytuacji był w tie-breaku. Prowadził już 8:5, ale wówczas objawił się jego nieokiełznany charakter oraz gorąca głowa, która raz po raz pozbawia go szans na większy wynik. Trzydziesty czwarty zawodnik świata wciąż czeka na swój pierwszy tytuł w turnieju ATP.

Rune zdołał doprowadzić do stanu 8:8, przy którym przyszła kolej na serwis Davidovicha Fokiny. Hiszpan w tak istotnym momencie zdecydował się na serwis od dołu. Przegrał ten punkt, a chwilę później cały mecz. - Muszę zaakceptować to, co się stało. Spanikowałem i nie chciałem grać tego punktu - wyznał po spotkaniu tenisista z Malagi.

To drugi rok z rzędu, w którym 24-letni Davidovich Fokina przegrywa na Wimbledonie w dramatycznych i kuriozalnych okolicznościach. Dwanaście miesięcy temu przegrał 10:7 w tie-breaku piątego seta z Jirim Veselym. Ostatnim punktem zdobytym przez przeciwnika było "nadużycie piłki" ze strony Hiszpana, który z frustracji wystrzelił ją w powietrze. Został za to ukarany upomnieniem, a że było to już trzecie ostrzeżenie, kosztowało go to karny punkt.

O której gra Iga Świątek na Wimbledonie? Gdzie oglądać mecz z Belindą Bencić? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Media nie pozostawiają na tenisiście suchej nitki. "Ten człowiek zrobił głupotę dnia" - napisał serbski Sportklub, który nazwał go "prawdziwym antybohaterem dnia". Warto w tym miejscu dodać, że serwis od dołu jest powszechnie nieakceptowalny w konserwatywnym tenisowym świecie. Przez niektórych jest uznawany nawet za objaw braku szacunku. Został on zapoczątkowany przez Nicka Kyrgiosa. "Kandydat do największej głupoty na Wimbledonie" - napisała Nova. "Chciał wyglądać na bystrego, a teraz wszyscy się z niego śmieją" - to z kolei już podsumowanie Mondo.

Davidovicha Fokiny w turnieju już nie ma, ale Wimbledon trwa. W niedzielę na korcie centralnym obejrzymy dwoje reprezentantów Polski. Najpierw drugi mecz dnia zagra Iga Świątek - jej rywalką będzie Belinda Bencic - a zaraz po niej na obiekt wyjdzie Hubert Hurkacz, którego czeka najtrudniejsze zadanie. Musi zmierzyć się z Novakiem Djokoviciem. Serb ostatni raz pokonany na Wimbledonie został w 2016 roku.