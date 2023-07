Linette przy pytaniu o Świątek znacząco kiwa głową. "Można się zgodzić"

Polskim kibicom od losowania tegorocznej drabinki Wimbledonu marzył się mecz Igi Świątek z Magdą Linette w 1/8 finału. Zabrakło do niego niewiele - scenariusz ten trafił do kosza po pojedynkach wcześniejszej rundy. O ile bowiem pierwsza z tenisistek pokonała w piątek Chorwatkę Petrę Martić, o tyle druga przegrała z Belindą Bencić. Teraz Linette jest najlepszym źródłem wiedzy o obecnej dyspozycji Szwajcarki i nie ma wątpliwości, komu dać większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym pojedynku o ćwierćfinał. A gdy słyszy, co jej ostatnia przeciwniczka powiedziała ostatnio o Świątek, kiwa znacząco głową.

Linette o przegranej z Bencić: Wciąż tak samo boli

Linette powtórzyła w tym roku w Londynie swój najlepszy wynik na Wimbledonie. Do trzeciej rundy dotarła też w 2019 roku i dwa lata później. Awans do 1/8 finału uniemożliwiła jej dość szybka piątkowa porażka z Bencić 3:6, 1:6. Dzień później wróciła jednak tamtejsze korty, by zainaugurować występ w deblu. Razem z Amerykanką Bernardą Perą pokonała Katarzynę Piter i Niemkę Tatjanę Marię 6:3, 6:3.

- To naprawdę trudne emocjonalnie i psychicznie tak wychodzić na mecz każdego dnia i nie dać się emocjom. Nie było łatwo, ale z partnerką na korcie jest troszkę lżej. Wiem, że ktoś jest w stanie mi pomóc, jeśli mam gorszy moment - zaznaczyła w rozmowie z polskimi dziennikarzami Linette.

Nie kryje jednak, że wciąż boli ją przegrany dwa dni temu pojedynek singlowy. - Cały czas też o tym myślę, więc dobrze, że mam tego debla, by więcej tego nie robić - podkreśliła 31-latka.

O ile z wyczerpującego trzygodzinnego pojedynku drugiej rundy z Czeszką Barborą Strycovą jest zadowolona i uważa, że ta wygrana może pomóc jej w przyszłości, to po spotkaniu z Bencić (3:6, 1:6) zostało jej tylko rozczarowanie.

- Najbardziej boli, że to się tak szybko potoczyło. To, jak wiele miałam szans, których nie wykorzystałam przy break pointach. Wolałabym, by Belinda za każdym razem zrobiła coś naprawdę niesamowitego, by zdobyć wtedy punkt, a ja mimo wszystko oddałam parę tych piłek. Chciałabym, by musiała uderzać z bardzo trudnych piłek, ale było tego za mało. Powinnam była sprawić, by było dużo więcej trudnych i długich wymian. By musiała za każdym razem się na to ciężko napracować - analizowała 24. rakieta świata.

Atuty po stronie Świątek, ale Linette przestrzega też przed zagrożeniem ze strony Bencić

Linette zostaje teraz rola widza niedzielnego pojedynku o ćwierćfinał. Nie ma wątpliwości, kto ma większe szanse na zwycięstwo.

- Jak dla mnie Iga jest dużo lepsza fizycznie i dużo lepiej będzie w stanie się poruszać. Z tego, co było tu widać, to porusza się bardzo dobrze i myślę, że to będzie klucz do tego wszystkiego - wskazuje.

Dodaje też, że w ich piątkowym pojedynku 14. w rankingu WTA Szwajcarka słabiej radziła sobie w elemencie, który na kortach trawiastych ma jeszcze większe znaczenie niż na innych nawierzchniach.

- Nie serwowała najlepiej i nie sądzę, że nagle coś się wydarzy, wyjdzie i będzie to robić niesamowicie. Powiedziałabym, że Iga będzie tu w mojej ocenie osobą, która... Nie chcę powiedzieć, że powinna, ale może wygrać - podsumowała półfinalistka Australian Open 2023.

Zwraca ona też jednak uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo ze strony mistrzyni olimpijskiej z Tokio.

- Belinda jest o tyle trudna, że jeśli wyjdzie i faktycznie zacznie grać bardzo płasko, szybko, nisko, to na pewno może każdemu sprawić problemy. Ale zobaczymy, czy fizycznie wytrzyma - zaznacza.

Bencić na konferencji prasowej po meczu z Linette opowiadała też już o Świątek jako swojej potencjalnej kolejnej rywalce. Wychwalała zdobywczynię czterech tytułów wielkoszlemowych szczególnie za poruszanie się po korcie. Jej zdaniem żadna z tenisistek nie robi tego lepiej od 22-latki. Gdy jeden z dziennikarzy przywołał te słowa na spotkaniu z Linette, to ta najpierw tylko pokiwała głową. - Można się z tym zgodzić - dorzuciła po chwili.