Świątek bije kolejne rekordy. Tego nie było od 15 lat

Iga Świątek (1. WTA) w kapitalnym stylu awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Najlepsza tenisistka świata po bardzo dobrej grze w godzinę i dziesięć minut pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) 6:2, 6:0. - Równo 11 lat temu Iga Świątek była 11-latką, która być może siedziała przed telewizorem, gdy Agnieszka Radwańska wchodziła do finału Wimbledonu. Trenerem Radwańskiej był wtedy Tomasz Wiktorowski, który teraz wierzy, że Iga Świątek może nawet Wimbledon wygrać. Droga do tego jeszcze daleka, ale Iga idzie pięknym, pewnym krokiem - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Iga Świątek lepsza od Martiny Hingis

Iga Świątek już po raz dwudziesty w karierze wygrała seta 6:0 w turnieju wielkoszlemowym (po raz trzeci na Wimbledonie, wcześniej w meczach z Iriną Begu w 2021 roku i z Janą Fett rok temu). Polka dzięki temu została w wieku 22 lat najmłodszą zawodniczką od 2008 roku, której udała się ta sztuka. Wtedy w wieku 21 lat dokonała tego słynna Rosjanka, pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych - Maria Szarapowa.

To jednak nie koniec osiągnięć Polki. Dzięki zwycięstwu nad Sorribes Tormo ma 82,9 procenta zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Wyprzedziła dzięki temu pięciokrotną triumfatorkę turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, Martinę Hingis. Szwajcarka, która zakończyła już karierę, miała skuteczność 82,7 proc. Polka zajmuje w tej klasyfikacji jedenaste miejsce.

Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu zagra ze zwyciężczynią spotkania: Petra Martić (Chorwacja, 29. WTA) - Diane Parry (Francja, 96. WTA). Starcie to miało zostać rozegrane w środę wieczorem, ale zostało ostatecznie przełożone na czwartek. Tego samego dnia swoje spotkania zagrają też Hubert Hurkacz (z Brytyjczykiem Janem Choinskim) oraz Magda Linette (z Czeszką Barborą Strycovą).

Całą drabinkę Igi Świątek można zobaczyć tutaj.