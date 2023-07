Iga Świątek w III rundzie Wimbledonu. Kiedy jej następny mecz? [DRABINKA]

Iga Świątek (1. WTA) znakomicie rozpoczęła rywalizację w tegorocznym Wimbledonie. Polka bez problemów pokonała w meczu otwarcia 6:3, 6:3 Chinkę Lin Zhu (34. WTA). Spotkanie drugiej rundy z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA) również nie sprawiło jej żadnych problemów.

Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na kogo może trafić w kolejnych etapach?

Liderka światowego rankingu szybko przełamała podanie rywalki i wyszła na 2:0. Choć Hiszpanka po chwili odrobiła stratę, Polka odwdzięczyła się tym samym. Przewaga Świątek utrzymała się już do końca seta, która zamknęła go trzecim przełamaniem i zwycięstwem 6:2. W drugiej partii dominacja Świątek była już bezapelacyjna, co dało jej pewne zwycięstwo 6:2, 6:0 i awans do trzeciej rundy. W sześciu rozegranych gemach drugiej odsłony 22-latka oddała rywalce jedynie siedem punktów.

Nasza zawodniczka miała dużo szczęścia przy losowaniu turniejowej drabinki. Większość najgroźniejszych rywalek, w tym Aryna Sabalenka (2. WTA) i Jelena Rybakina (3. WTA), trafiło do dolnej połówki. To oznacza, że w początkowych rundach Świątek spotka się z teoretycznie znacznie łatwiejszymi do pokonania rywalkami.

Drabinka Igi Świątek na Wimbledonie:

Runda 3 - Diane Parry/Petra Martić

Runda 4 - Barbora Strycova/ Magda Linette /Danielle Collins/Belinda Bencić

/Danielle Collins/Belinda Bencić Ćwierćfinał - między innymi Wiktoria Azarenka/Daria Kasatkina/Elise Mertens/Elina Switolina/Sofia Kenin

Półfinał - między innymi Jessica Pegula/Cristina Bucsa/Wieronika Kudiermietowa/Caroline Garcia/Donna Vekić

Finał - między innymi Aryna Sabalenka/Jelena Rybakina/Petra Kvitova/Ons Jabeur

W środę Polce odpadła jedna z rywalek, z którymi mogła spotkać się w finale. Mowa o Greczynce Marii Sakkari (8. WTA), która już w pierwszej rundzie przegrała 6:0, 5:7, 2:6 z Ukrainką Martą Kostjuk (36. WTA).

W trzeciej rundzie Wimbledonu Świątek zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić (29. WTA) lub Francuzką Diane Parry (96. WTA). Mecz ten najprawdopodobniej odbędzie się w piątek 7 lipca.