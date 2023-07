Świątek zrobiła wielki postęp w jednym aspekcie. "Ogromna różnica na plus"

Liderka światowego rankingu nie dała żadnych szans Hiszpance Sarze Sorribes Tormo (84. WTA) i potrzebowała zaledwie 70. minut, aby zameldować się w trzeciej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Polka zagrała tak, że ręce same składały się do oklasków.

Iga Świątek zabrała kapitalny mecz. "Różnica klas"

Podczas spotkania Iga Świątek nie pozwalała na zbyt wiele swojej przeciwniczce. "Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo 6:2 w 40 minut. Hiszpanka stara się przedłużać wymiany, broni się nieźle, ale przewaga Igi bardzo duża (np. 13:2 w winnerach)" - zauważył dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak po pierwszym secie.

Po spotkaniu dodał tylko jedno krótkie zdanie. "Różnica klas" - czytamy.

Maciej Łuczak, ekspert Polsatu Sport oraz dziennikarz portalu Meczyki.pl, zauważył pewną różnicę u Polki w porównaniu do ubiegłego roku. "Widać ogromną różnicę na plus u Igi Świątek w kwestii pewności siebie, swobody i przekonania do gry na trawie w porównaniu do poprzedniego Wimbledonu" - ocenił.

Pochwał Idze nie szczędził także Hubert Błaszczyk. "Miazga. Iga Świątek rozegrała świetny mecz. To, że nie lubi trawy można odłożyć na jakąś dalszą półkę. Ogląda się ten tenis bardzo przyjemnie w tym roku na kortach trawiastych" - napisał.

Paweł Grzywacz z portalu watch.esa zwrócił uwagę na tempo meczu. "Ten drugi set to wygląda jakby Iga grała sparing" - czytamy.

Dawid Żbik z Eurosportu zwrócił uwagę na to, że zwycięstwo nad Hiszpanką było już 40. wygraną Igi w tym sezonie. "Iga Świątek wygrała czterdziesty mecz w tym sezonie, tym samym awansowała do 3. rundy Wimbledonu" - wyliczył.

Z kolei Sebastian Warzecha z Weszło.com postanowił nieco stonować optymizm. "Pozostaje czekać na mecz z rywalką, która potrafi grać na trawie. Na razie zachwyt Igą i jej grą w BH oraz na Wimbledonie oczywisty, ale jeszcze na spokojnie ze "wsadzaniem" Świątek do decydujących faz turnieju" - ocenił.

Iga Świątek kolejny mecz rozegra najprawdopodobniej w piątek 7 lipca. Jej rywalką będzie Petra Martić ((29. WTA) lub Diane Perry (96. WTA).