Wielka zmiana na Wimbledonie. Sztuczna inteligencja skomentuje mecze Świątek

Wielkoszlemowy Wimbledon to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w całym kalendarzu tenisowym. Ma on bardzo długą historię, odbywa się od 1877 roku i słynie z tradycji takich jak choćby obowiązek gry w białych strojach czy zakup biletu w kasie w dniu meczu. Nie oznacza to, że kompletnie zamyka się na różnego typu nowinki.

Sztuczna inteligencja skomentuje mecze podczas Wimbledonu. "Element ludzki zawsze musi być"

Podobnie jak w innych dziedzinach życia, tak i w tenisie w najbliższych latach coraz powszechniejsze będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Znaczący krok w tym kierunku zostanie wykonany podczas tegorocznego Wimbledonu, gdy będzie ona komentować zmagania zawodników, w tym Igi Świątek.

To efekt porozumienia zawartego pomiędzy All England Club, czyli organizatorem zawodów, a amerykańską firmą IBM. Jej platforma watsonx AI została przeszkolona przez ekspertów w "unikalnym języku tenisa" i skomentuje mecze na stronie internetowej Wimbledonu oraz w aplikacji.

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przez organizatorów do przygotowywania skrótów, krótkich filmików z najważniejszymi wydarzeniami (na wzór instagramowych relacji), a także power rankingów. W tym roku, oprócz komentowania transmisji, przeanalizuje także drabinkę i będzie obliczać szanse na dotarcie do finału w grze pojedynczej kobiet i mężczyzn.

Kevin Farrar, odpowiadający w IBM za partnerstwa sportowe, przyznał, że w kwestii komentarza postrzega sztuczną inteligencję bardziej jako "uzupełniającą niż zastępującą". - Nie możesz zastąpić Johna McEnroe'a w komentowaniu, ten element ludzki zawsze musi tam być - powiedział, cytowany przez cnn.com.

Organizatorzy londyńskiego turnieju rozważają wprowadzenie jeszcze jednej istotnej zmiany technologicznej. Chodzi o zastąpienie sędziów liniowych systemem hawk-eye, zwłaszcza po decyzji ATP, które ogłosiło, że od 2025 roku zupełnie zrezygnuje z liniowych. - Technologia uległa zmianie, ale wciąż korzystamy z systemu "challenge". Kto wie, co może wydarzyć się w przyszłości? Oczywiście wiem, co ogłosiło ATP Tour. Takie rzeczy są brane przez nas pod uwagę pod kątem przyszłości - zdradził Bill Jinks, dyrektor techniczny turniej.

Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek 3 lipca i potrwa do niedzieli 16 lipca.