Rewolucja na Wimbledonie. Szykują kluczową zmianę

Na coraz większej liczbie turniejów tenisowych obecna jest technologia hawk-eye live, w której komputer automatycznie ocenia czy piłka trafiła w kort. Już w 2025 roku ATP zamierza całkowicie przejść na ten system, co całkowicie wyeliminuje obecność sędziów liniowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Władze Wimbledonu rozważają wprowadzenie najnowszej technologii

Nad takim rozwiązaniem zastanawiają się również władze Wimbledonu. Jeszcze podczas tegorocznej edycji decyzja będzie należeć do arbitrów, a zawodnikom w przypadku wątpliwości pozostaje jedynie system challenge. Władze turnieju nie wykluczają jednak, że w przyszłości się to zmieni.

Deja vu Hurkacza. Niestety. Wolałby go uniknąć

- Mogę powiedzieć, że na rok 2023 zdecydowanie postawiliśmy na sędziów liniowych. Technologia uległa zmianie, ale wciąż korzystamy z systemu "challenge". Kto wie, co może wydarzyć się w przyszłości? Oczywiście wiem, co ogłosiło w ATP Tour. Takie rzeczy są brane przez nas pod uwagę w przyszłości - zdradził Bill Jinks, dyrektor techniczny Wimbledonu.

W 2025 roku cykl ATP całkowicie przejdzie na system automatycznego wychwytywania autów we wszystkich turniejach mężczyzn. To rewolucja zwłaszcza na kortach ziemnych, gdzie do dzisiaj nie korzysta się nawet z "challenge'u", a sędziowie stołkowi często są zmuszani do oceniania śladu, który piłka zostawia na mączce. Powoduje to frustracje wśród zawodników.

Nieudany rewanż Linette na Chince. Szybko odpada w Birmingham

W tegorocznej edycji londyńskiej imprezy wielkoszlemowej będzie jednak jeszcze "po staremu". Start turnieju już 3 lipca. Tytułu wśród mężczyzn bronić będzie Novak Djoković, a u kobiet Elena Rybakina. Iga Świątek w zeszłym roku dotarła do czwartej rundy, lecz należy pamiętać, że wówczas nie przyznawano punktów do rankingu ATP i WTA.