Polski tenisista przestrzega Świątek przed Wimbledonem. "To kort inny niż wszystkie"

Iga Świątek przyzwyczaiła wszystkich do kapitalnej gry na kortach ziemnych. Inaczej wyglądaj sytuacja na nawierzchni trawiastej, gdzie często miewa problemy. Jej najlepszym wynikiem w seniorskim tenisie jest awans czwartej rundy Wimbledonu (2021 rok). W zeszłorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju odpadła w trzecim etapie z Alize Cornet.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Łukasz Kubot opowiada o szansach Świątek na Wimbledonie

Wielkimi krokami zbliża się kolejny Wimbledon. Zdaniem Andy'ego Roddicka liderka rankingu WTA nie będzie faworytką nadchodzących zawodów. - Jelena Rybakina jest moją faworytką do wygrania w Wimbledonie, ponieważ jest najlepszą zawodniczką na trawie na świecie. To całkiem proste - powiedział w rozmowie z Tennis Channel. Podobnie uważa również John McEnroe. Innego zdania jest z kolei Łukasz Kubot.

Może zostać drugą rakietą Polski. "Bitwa" za plecami Świątek

- Oglądałem Igę na juniorskim Wimbledonie. Miała dużą siłę uderzenia i łatwość przechodzenia z głębi kortu do siatki. Kapitalnie to robiła. Ona to ma. Ma ten instynkt do gry na trawie. Może wygrać z każdym na tej nawierzchni. To kwestia przebudzenia. Sądzę, że ze swoim sztabem wyciągną maksimum. W Wielkim Szlemie najważniejsze są dwie pierwsze rundy. Trzeba je wygrać, żeby uzyskać pewność siebie, przyzwyczaić się do warunków. Na Igę będzie czekać kort centralny, a to kort inny niż wszystkie. Musi się obyć z atmosferą. A jak to zrobi Iga i jej drużyna, to będziemy wiedzieć ją w drugim tygodniu Wimbledonu - powiedział zwycięzca deblowego Wimbledonu z 2017 roku w rozmowie ze Sport Interią.

Iga Świątek w "Dzień Dobry TVN". "Mam z tyłu głowy"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świątek przygotowania do Wimbledonu rozpocznie podczas turnieju WTA 250 w Bad Homburgu, który odbędzie się w dniach 25 czerwca - 1 lipca. Polka poznała już pierwszą rywalkę w tych zawodach. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się 3 lipca. Zeszłorocznego trofeum będzie broniła Jelena Rybakina.