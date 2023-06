Tenisista wybuchnął po meczu. "Ja gram, on nie". Wszystko przez tę akcję [WIDEO]

Holger Rune (6. ATP) jest jednym z najbardziej utalentowanych tenisistów młodego pokolenia. Duńczyk ma na koncie cztery turnieje ATP (dwie wygrane w Monachium i po jednej Sztokholmie oraz Paryżu). Jeśli zaś chodzi o jego starty na turniejach wielkoszlemowych, to najlepsze wyniki osiągnął podczas Rolanda Garrosa. W ubiegłym oraz w tym roku kończył zmagania na paryskich kortach w ćwierćfinale.

Holger Rune zapamiętał agresywne zagranie rywala. "Zmotywowało mnie to"

Aktualnie 20-latek bierze udział w turnieju ATP w Londynie, w którym awansował do półfinału. W piątek Rune w ćwierćfinale zawodów zmierzył się z Lorenzo Musetti (16. ATP). Po blisko dwóch godzinach zaciętej gry Duńczyk wygrał 6:4, 7:5.

Spotkanie było bardzo wyrównane, a na korcie iskrzyło, co idealnie przedstawia sytuacja z gema serwisowego włoskiego tenisisty. Musetti miał inicjatywę w wymianie i sprawił, że Rune biegał za piłką po całym korcie. Całą wymianę jednak zakończył mocnym smeczem, który trafił prosto w Duńczyka. Chociaż Musetti przeprosił za to zagranie, to na twarzy jego rywala widać było wściekłość.

Do całej sytuacji Rune odniósł się na konferencji prasowej po wygranym spotkaniu. - Oczywiście, że mógł to zrobić. Nie jest to zbyt eleganckie zagranie, ale jest dozwolone. Może uderzyć piłkę, gdzie chce. To mnie jeszcze bardziej zmotywowało, żeby go pokonać. Jestem szczęśliwy, że udało mi się to zrobić w dwóch setach. Czuję się dobrze. Ja jestem w półfinale, a on nie, więc jestem szczęśliwy.

To dla 20-letniego tenisisty dopiero pierwszy awans do półfinału turnieju na kortach trawiastych w karierze. W nim zmierzy się z Alexem Di Minaurem (18. ATP).