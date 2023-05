Pierwsza wiadomość Igi Świątek po kontuzji. "Pewnie się zastanawiacie"

Iga Świątek (1. WTA) nie wygra turnieju WTA 1000 w Rzymie trzeci raz z rzędu. Polka była zmuszona do wycofania się ze starcia z Jeleną Rybakiną (6. WTA), ponieważ odczuwała skutki zdarzenia z siódmego gema drugiego seta. Świątek po drugiej partii potrzebowała pomocy medycznej i wróciła do gry, ale przy stanie 2:2 została zmuszona do skreczowania. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:7 (3:7), 2:2 i awansem Rybakiny. Teraz Świątek pierwszym raz zwróciła się do fanów.

Iga Świątek z pierwszą wiadomością po kontuzji. "Trwa diagnostyka"

Trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski powiedział tuż po meczu, że jego podopieczną w czwartek rano czeka rezonans i pełna diagnostyka kontuzjowanej nogi. W mediach społecznościowych głos wreszcie zabrała najlepsza tenisistka świata i poinformowała o tym, co właściwie wydarzyło się w nocy ze środy na czwartek.

Skandaliczne warunki w czasie meczu. Narazili Igę Świątek na kontuzję

"Cześć. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy" - zaczęła Świątek. "Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach" - poinformowała liderka rankingu WTA.

Nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja i czy Iga Świątek będzie mogła wziąć udział w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Francuski turniej rozpoczyna się już za półtora tygodnia, a Polka była zdecydowaną faworytką do triumfu. Na tych kortach wygrywała już dwukrotnie, w 2020 i 2022 roku.

Rybakina reaguje na krecz Świątek. Widziała najgorszy moment

Liderka rankingu WTA w 2023 roku ma sporo pecha. Z powodów zdrowotnych musiała wycofać się już z Miami Open i Bille Jean Cup. Do gry wróciła w Stuttgarcie pod koniec kwietnia i zdążyła wystąpić jeszcze w Madrycie i teraz w Rzymie. Niewykluczone, że znów czeka ją przerwa i powrót do pełnej sprawności.

Jelena Rybakina przez kontuzje Świątek awansowała do półfinału turnieju, w którym zmierzy się z Jeleną Ostapenko (20. WTA). Łotyszka w ćwierćfinale pokonała Paulę Badosę (35. WTA) 6:2, 4:6, 6:3. Mecz Rybakiny i Ostapenko zaplanowano na piątek 19 maja około godziny 13:00.