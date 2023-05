Świątek walczy z kontuzją i czasem. Znamy jej plany. Gdzie i kiedy zagra? [TERMINARZ]

Iga Świątek doznała kontuzji, która zmusiła ją do wycofania się z WTA 1000 w Rzymie. Polka będzie chciała jak najszybciej wrócić do zdrowia, ponieważ przed nią trzy ważne turnieje. I to jeden wielkoszlemowy, na którym będzie broniła tytułu sprzed roku. Oto terminarz Świątek na najbliższe miesiące.

