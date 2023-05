Świątek może przejść do historii. Wcześniej dokonały tego tylko dwie tenisistki

Iga Świątek (1. WTA) w minioną sobotę zmierzyła się z Aryną Sabalenką (2. WTA) w finale turnieju WTA w Madrycie. Tym razem Polka została pokonana 3:6, 6:3, 3:6. Tenisistka nie miała zbyt dużo czasu na odpoczynek, ponieważ już niedługo rozpocznie zmagania w kolejnych zawodach. Mowa o turnieju WTA 1000 w Rzymie.

Iga Świątek może przejść do historii

W poprzednich dwóch edycjach tych rozgrywek najlepsza była Świątek. W 2021 roku ograła w finale 6:0, 6:0 Karolinę Pliskovą (14. WTA). Rok później z kolei pokonała 6:2, 6:2 Ons Jabeur (7. WTA). Teraz Polka stanie przed szansą na trzeci triumf w Rzymie z rzędu. Byłby to niesamowity wyczyn, którym mogą się pochwalić tylko dwie inne tenisistki. Do tej pory trzykrotnie z rzędu ten turniej wygrywały Chris Evert (1980, 1981, 1982) i Conchita Martinez (1993, 1994, 1995, 1996). Taką informację podał portal Tennis365.com. Dodano również, że Świątek przegrała w Rzymie tylko jeden mecz. Miało to miejsce w 2020 roku, kiedy to w pierwszej rundzie została pokonana przez Arantxę Rus (86. WTA) 6:7, 3:6.

Iga Świątek jest już gotowa na rozpoczęcie rywalizacji, ale zdaje sobie sprawę, że czeka ją trudne zadanie. - Na pewno mam dobre wspomnienia z rywalizacji w Rzymie, ale nie oczekuję tego, że ten turniej będzie łatwiejszy, niż jakikolwiek inny. Na pewno będzie trudny. Zobaczymy, jak będę grała na korcie - powiedziała na konferencji prasowej.

"Uratujcie mnie". Iga Świątek już podbiła Rzym. Hit

Zmagania w Rzymie Świątek rozpocznie już w czwartek lub piątek. W drugiej rundzie turnieju zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową (540. WTA) lub Sarą Errani (78. WTA). W ćwierćfinale z kolei Polkę może czekać rywalizacja z Jeleną Rybakiną (6. WTA).