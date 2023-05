Świątek zaskakuje przed turniejem w Rzymie. "Nie ma znaczenia jak wygląda finał"

Iga Świątek (1. WTA) nie wygrała turnieju WTA w Madrycie. Polka przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA). W grze rywalki imponowała m.in. ogromna siła zagrań w trakcie meczu. - Iga grała dobrze. Może nie do końca było widać ofensywną postawę, Idze uciekł też początek, bo nie zaczęła gema swoim serwisem. Wiadomo, że chciała rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść, ale czasami tak jest, że nie da się wszystkiego wygrywać - stwierdził Tomasz Świątek, ojciec liderki rankingu w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Świątek spodziewa się trudnego turnieju. "Mam dobre wspomnienia"

Iga Świątek rozmawiała z dziennikarzami przed rozpoczęciem zmagań w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Liderka rankingu przyznała, że poziom zawodniczek w tourze rośnie. - Zawsze jest ciężko i nie ma znaczenia, jak potem wyglądają finały. Starcie z Ons Jabeur i tak było dosyć wyrównane. Pamiętam, że to spotkanie było naprawdę fizyczne i każdy punkt miał znaczenie. W 2021 roku prawie przegrałam z Barborą Krejcikovą w ćwierćfinale - wspomina Polka.

- Na pewno mam dobre wspomnienia z rywalizacji w Rzymie, ale nie oczekuję tego, że ten turniej będzie łatwiejszy, niż jakikolwiek inny. Na pewno będzie trudny. Zobaczymy, jak będę grała na korcie - dodała. Iga Świątek ma szansę na wygranie turnieju w stolicy Włoch po raz trzeci z rzędu. W 2021 roku liderka WTA wygrała w finale z Czeszką Karoliną Pliskovą (14. WTA; 6:0, 6:0), a w zeszłym roku nie dała szans Tunezyjce Ons Jabeur (7. WTA; 6:2, 6:2).

Iga Świątek zacznie rywalizację w Rzymie od drugiej rundy, gdzie jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, 540. WTA) - Sara Errani (Włochy, 78. WTA). Ten mecz ma się odbyć 10 maja. Już w ćwierćfinale Polka będzie miała okazję do rewanżu na Jelenie Rybakinie (6. WTA) za porażki w półfinale Indian Wells i IV rundzie Australian Open. Warto dodać, że organizatorzy zawodów w Rzymie zdecydowali, ze pula nagród podczas turnieju kobiet wyniesie 3,5 mln euro - to ponad dwa razy mniej w porównaniu do turnieju panów.