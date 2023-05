Kompromitacja w Madrycie. Rywalki Świątek reagują. "W jakim wieku żyjemy?"

Jessica Pegula (3. WTA) oraz Coco Gauff (5. WTA) to od kilku miesięcy czołowe tenisistki w rankingu indywidualnym WTA, ale także w grze podwójnej. Obie Amerykanki grają wspólnie od ubiegłego roku i w tym czasie wystąpiły w siedmiu finałach - pięć wygrały (w Dosze dwa razy, Toronto, San Diego i Miami), a dwa przegrały (French Open oraz ostatnio w Madrycie).

W finale debla w Madrycie Amerykanki przegrały z parą Wiktoria Azarenka (17. WTA) - Beatriz Haddad Maia (10. WTA) 1:6, 4:6. Tuż po nim doszło do bardzo zaskakującej sytuacji, ponieważ przegrane zawodniczki nie otrzymały możliwości zabrania głosu, po otrzymaniu pamiątkowej nagrody za dotarcie do finału. Do tej pory nie było wiadomo, czemu się tak stało. Organizatorzy zawodów w Madrycie nie wypowiedziały się w tej kwestii, a jedynie wysłały listy z przeprosinami do tenisistek. Teraz obie zawodniczki mogły się na ten temat wypowiedzieć przy okazji rozmów z mediami w Rzymie.

Coco Gauff nie mogła podziękować kibicom, a Jessica Pegula zwraca uwagę na terminarz spotkań w Madrycie

Z ich wypowiedzi wynika, że tuż przed samym finałem miało dojść do jakiejś sytuacji, ale żadna nie zdradziła, co dokładnie zaszło. - Myślę, że to nie była właściwa decyzja i powiedziałam o tym organizatorom. Nie sądzę, że to, co miało miejsce przed meczem, miało wpływ na to, że nie mogłyśmy zabrać głosu. (...) Coś takiego nigdy mi się nie przydarzyło - powiedziała Coco Gauff. Dodawała, że chciałaby wtedy podziękować kibicom za doping i wyraziła nadzieję, że nie dojdzie do podobnej sytuacji na zawodach rangi WTA 1000.

Nieco bardziej stanowczo wypowiedziała się jej starsza rodaczka. - To było bardzo rozczarowujące. Nie wiem, w jakim wieku żyjemy, żeby ktoś pomyślał o podjęciu takiej decyzji - mówiła ostro Jessica Pegula.

- W tamtym tygodniu było w Madrycie wiele nieprzyjemnych sytuacji i napięć. Cała sytuacja ulegała pogorszeniu z każdym kolejnym dniem. Chciałabym, żeby wszyscy zarządzali tym w bardziej profesjonalny sposób - dodawała trzecia rakieta świata, gdy została zapytana wprost o to, czy brak możliwości wypowiedzenia się po finale związany był ze źle ułożonym harmonogramem spotkań.

Na złą organizację meczów zwracała uwagę również Iga Świątek po przegranym finale z Aryną Sabalenką. - Bardzo dużym wyróżnieniem jest móc tutaj grać przed Wami. Nie jest miło grać o 1 w nocy, ale mimo to jestem szczęśliwa, że przetrwałam to i doszłam do finału. Dziękuję za Wasze wsparcie i energię. Do zobaczenia za rok - mówiła wtedy.