Świątek poznała kolejną rywalkę. Sensacja. Kwalifikantka ograła mistrzynię

Iga Świątek (1. WTA) awansowała w środę do III rundy wielkoszlemowego Australian Open. Polka po niespełna półtoragodzinnym meczu pokonała 6:2, 6:3 Kolumbijkę Camilę Osorio (84. WTA). Jej kolejną rywalkę wyłoniło spotkanie Kanadyjki Bianki Andreescu (43. WTA) z Cristiną Bucsą (100. WTA) z Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie 9 kilogramów prestiżu. Tak wygląda nagroda za TCS

Cristina Bucsa kolejną rywalką Igi Świątek w Australian Open. Świetny powrót do gry Hiszpanki

Mecz od utrzymania podania rozpoczęła Hiszpanka, która do turnieju dostała się przez kwalifikacje. Kolejne pięć gemów jednak padło łupem wyżej notowanej Kanadyjki, która dwukrotnie przełamała rywalkę i odskoczyła na 5:1. Choć po chwili Bucsa wygrała "na czysto" gema przy własnym serwisie, rywalka również nie miała problemów z utrzymaniem podania i wygraniem partii 6:2.

Andreescu kontynuowała świetną grę na początku drugiej odsłony, przełamując rywalkę. Później jednak role się odwróciły, a do głosu doszła Busca. Hiszpańska tenisistka zanotowała serię pięciu wygranych gemów, dwukrotnie odbierając rywalce podanie, odskoczyła na 5:1. Mistrzyni US Open z 2019 roku nie miała zamiaru się poddawać. Kanadyjka obroniła piłkę meczową przy podaniu rywalki i odebrała jej podanie, a później utrzymała swój serwis.

Niespodziewane problemy pogromczyni Świątek w AO. Rewanż z Polką coraz bliżej

Kanadyjka nie traciła rozpędu i po chwili odrobiła resztę strat, wyrównując na 5:5. Dwa kolejne gemy wygrywały zawodniczki podające, co oznaczało, że o losach zwycięstwa w tym secie zadecyduje tie-break. Decydująca rozgrywka była pełna walki i wzajemnych przełamań. Finalnie lepsza w tej batalii okazała się Bucsa, wygrywając 9-7 i wyrównując stan meczu.

Na początek trzeciego seta Hiszpanka przełamała rywalkę, by po utrzymaniu podania wyjść na 2:0. Kanadyjka szybko odrobiła stratę i doprowadziła do remisu, jednak kolejne dwa gemy wygrane przez Bucsę pozwoliły jej wrócić na prowadzenie. Późniejsze odsłony na swoim koncie zapisywały serwujące, co przełożyło się na zwycięstwo Hiszpanki 6:4 i niespodziewany awans do III rundy. Setna rakieta świata osiągnęła tym samym najlepszy wynik w turniejach wielkoszlemowych i w nagrodę zagra z Igą Świątek.

Świetna gra Igi Świątek. Docenili. Polka ma nowy przydomek