Iga Świątek chwyciła za marker i zaskoczyła. Zadała pytanie kibicom [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open po wygranej 6:2, 6:3 nad Kolumbijką Camilą Osorio (84. WTA). Teraz polska tenisistka czeka na zwyciężczynię meczu Cristina Bucsa (Hiszpania, 100. WTA) - Bianca Andreescu (Kanada, 43. WTA). "Kolumbijka z pewnością dobrze przeanalizowała grę Świątek przed tym meczem i wiedziała, że ma ona w ostatnim czasie spore trudności z podaniem. Osorio postawiła więc na ofensywną grę, co dało efekt. Nie pozwoliło jej to poważniej zagrozić Świątek" - pisze Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Iga Świątek zapytała kibiców, co zjeść na obiad. I już dokonała wyboru

Iga Świątek wywalczyła awans do trzeciej rundy Australian Open w ciągu 85 minut. Po zakończeniu meczu cieszyła się nie tylko Polka, ale też Camila Osorio. "Osorio, z którą Polka zmierzyła się po raz pierwszy, nie dawano większych szans. Z tego względu jednak mogła liczyć na spore wsparcie widowni Rod Laver Arena. Osorio, podchodząc do siatki, również trzymała podniesioną jakby triumfalnie rękę. Wyraźnie cieszyła się z tego, co pokazała w tym meczu" - dodaje Agnieszka Niedziałek.

Po zakończeniu spotkania Iga Świątek podeszła do kamery, chwyciła za marker i napisała kilka słów. Tym razem ani nie pisała o kolejnym meczu w turnieju, ani nie dziękowała sztabowi szkoleniowemu czy polskim kibicom. Świątek postanowiła zapytać fanów o jedną kwestię. "Dzisiaj wieczorem zjeść sushi czy stek?" - mogliśmy przeczytać na kamerze. Po czasie Świątek zdradziła, jakiego wyboru dokonała. - Z sushi już przesadziłam, więc czas na coś innego - mówiła tenisistka w rozmowie z Eurosportem.

Iga Świątek zagra kolejny mecz w Australian Open w piątek 20 stycznia. Jej rywalkę w trzeciej rundzie turnieju oraz dokładną godzinę rozegrania spotkania powinniśmy poznać w najbliższym czasie. Polka zagra ze zwyciężczynią starcia Cristina Bucsa (100. WTA) - Bianca Andreescu (43. WTA).