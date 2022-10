Niesamowita Iga Świątek. Zagrała akcję godną mistrzyni. Brawo, brawo [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) po zwycięstwie w US Open wróciła na korty i bierze udział w turnieju WTA w Ostrawie. W drugiej rundzie tych zawodów zagrała z Ajlą Tomljanović (34. WTA) i awansowała dalej, ponieważ jej rywalka skreczowała w drugim secie. W kolejnym etapie mierzy się z Catherine McNally (151. WTA). Spotkanie rozpoczęło się o 16:05.

Kapitalne zagranie Igi Świątek

W pierwszym secie tego meczu Polka popisała się świetnym zagraniem. W szóstym gemie przy wyniku 30:30 doszło do wymiany uderzeń między obiema tenisistkami. Trwało to około 30 sekund i w pewnym momencie Świątek postanowiła przechytrzyć rywalkę. McNally spodziewała się uderzenia w prawą stronę kortu, ale liderka rankingu WTA zmieniła kierunek, co bardzo zmyliło Amerykankę i ostatecznie punkt wpadł na konto Świątek.

Polka wygrała pierwszego seta 1:0, a w drugim obecnie prowadzi 4:3. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dzień sensacji w Ostrawie. Wielka szansa dla Igi Świątek

Jeśli Iga Świątek wygra z McNally, w półfinale zmierzy się ze zwyciężczynią pary Tereza Martincova (78. WTA) - Jekaterina Alexandrova (21. WTA). Ćwierćfinałowe spotkanie tych tenisistek zaplanowane jest na piątek o 19:15. W finale Polka może zagrać z Barborą Krejcikovą (23. WTA), Jeleną Rybakiną (26. WTA) lub Petrą Kvitovą (20. WTA)

