Kompletnie nieudany dzień Hurkacza. Drugi mecz też przegrał

Hurkacz-Zieliński w pierwszym secie grali znakomicie. Od stanu 2:2 wygrali cztery gemy z rzędu, tracąc w nich zaledwie cztery punkty (raz przełamali rywali do zera). Polacy w tej partii w czterech swoich gemach serwisowych przegrali tylko trzy akcje.

Hurkacz przegrał też w deblu

W drugim secie role się odwróciły. Mannarino/Martin od stanu 1:1 dwa razy przełamali Polaków i objęli wysokie prowadzenie 5:1. O losach meczu zadecydował zatem decydujący set, rozgrywany do dziesięciu punktów. Francuzi rozpoczęli go od prowadzenia 3:0, ale Polacy potrafili doprowadzić do remisu 3:3. Kluczowy dla losów meczu był jednak fragmentu przy prowadzeniu Mannarino i Martina 6:5. Od tego momentu wygrali cztery akcje z rzędu (dwie przy serwisie Polaków) i wygrali super tie-breaka 10:5.

Nie udało się zatem polskiej parze wygrać drugiego meczu z rzędu, w którym musieli walczyć właśnie w super tie-breaku. W ćwierćfinale pokonali Włochów: Simone Bolelliego i Fabio Fogniniego 4:6, 6:2, 11:9.

Mannarino/Martin w finale zmierzą się z mistrzami olimpijskimi, duetem Chorwatów: Nikola Mektić/Mate Pavić.

Przypomnijmy, że Hubertowi Hurkaczowi nie powiodło się również w ćwierćfinale w gry singlowej w Astanie. Polak przegrał ze Stefanosem Tsitsipaseem 6:7 (8:10), 3:6. - Grek grał pewnie i agresywnie. Polak miał dobry serwis, ale popełniał na korcie masę niewymuszonych błędów - pisał o meczu Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.