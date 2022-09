Iga Świątek zwróciła się do Sereny Williams. Klasa sama w sobie

Serena Williams w meczu trzeciej rundy US Open przegrała z Ajlą Tomljanovic 5:7, 7:6, 1:6. Dla Amerykanki był to ostatni mecz w karierze. To wywołało lawinę gratulacji i podziękowań. Wśród tych, którzy zwrócili się do 40-latki, są Agnieszka Radwańska oraz Iga Świątek. "To był zaszczyt grać w Twojej erze Serena" - napisała była polska tenisistka.

3 Screen z AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl