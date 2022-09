Iga Świątek poznała kolejną rywalkę. To rewelacja Wimbledonu

Iga Świątek pokonała w trzeciej rundzie Lauren Davis 6:3, 6:4 i awansowała do 1/8 finału US Open. Jej kolejną rywalką będzie Jule Niemeier. Teoretycznie jest to "najsłabsza" tenisistka tegorocznego turnieju, na co wskazuje jej miejsce w rankingu. Jednak Niemki nie można lekceważyć. Udowodniła to już podczas Wimbledonu, gdzie niespodziewanie dotarła do ćwierćfinału.

