Iga Świątek pożegnała Serenę Williams. Nic dodać, nic ująć

Serena Williams imponowała podczas US Open. W pierwszej rundzie bez większych problemów pokonała Dankę Kovinić (80. WTA) 6:3, 6:3. Z kolei w następnym meczu dość niespodziewanie triumfowała w starciu z wiceliderką światowego rankingu, Estonką Anett Kontaveit 7:6, 2:6, 6:2. Później Amerykanka na wypełnionym Arthur Ashe Stadium w walce o IV rundę turnieju zmierzyła się z Ajlą Tomljanović (46. WTA). Po pasjonującym pojedynku spotkanie zakończyło się zwycięstwem Australijki.

Serena Williams zakończyła karierę. Iga Świątek dziękuje Amerykance

Piątkowy mecz był ostatni w karierze młodszej z sióstr Williams. Po zakończeniu rywalizacji Serena nie kryła wzruszenia. - O mój Boże, dziękuję wam wszystkim, byliście dziś niesamowici. Dziękuję tatusiu, wiem, że oglądasz. Dzięki mamo. Dziękuje wszystkim, którzy są tutaj, którzy są po mojej stronie, przez tyle lat, dekad. To są łzy szczęścia. I nie byłabym Sereną, gdyby nie było Venus, więc dziękuję Ci siostro. To była najbardziej niesamowita przejażdżka i podróż, na jakiej kiedykolwiek byłam. Ale to wszystko zaczęło się dzięki moim rodzicom, oni zasługują na wszystko, jestem im bardzo wdzięczna - powiedziała 40-latka ze łzami w oczach.

Kilka godzin później na profilu WTA opublikowano nagranie z udziałem kilku tenisistek, które pożegnały Amerykankę. Wśród nich znalazła się także Iga Świątek (1. WTA). Polka w pięknych słowach wypowiedziała się na temat legendarnej zawodniczki.

- Cześć Serena. Mimo że nie miałyśmy zbyt wielu okazji do rozmów, chciałam powiedzieć, jak bardzo wdzięczna jestem za wszystko, co zrobiłaś i wniosłaś do naszego sportu. Życzę Ci samych sukcesów, które tak naprawdę osiągnęłaś już zarówno w tenisie, biznesie, jak i w życiu. Więc w zasadzie życzę Ci ich jeszcze więcej - powiedziała liderka rankingu WTA.

- Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa i usatysfakcjonowana tym, co osiągnęłaś. Inspirujesz i dajesz przykład tak wielu ludziom. I właśnie za to chciałabym Ci podziękować - podkreśliła.

Całość nagrania możecie obejrzeć poniżej:

Choć tenisistki nie miały okazji rywalizować przeciwko sobie na kortach US Open, to spotkały się w ośrodku treningowym. Zdjęciem z tego spotkania Polka pochwaliła się w mediach społecznościowych. Później Świątek opowiedziała mediom o przebiegu pogawędki. - Pogratulowałam jej całej kariery, choć ciężko to zrobić w dwóch zdaniach. Życzyłam jej też powodzenia. Nie znamy się aż tak dobrze, aby mieć jakieś ciekawe tematy do rozmowy - mówiła 21-latka.

Teraz przed Polką walka o IV rundę US Open. W niej Świątek zmierzy się z Lauren Davis (105. WTA). Mecz odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o 1:00 polskiego czasu.