Rafael Nadal poległ. Sensacja

Rafael Nadal (3. ATP) dotarł do półfinału Wimbledonu i miał szansę wygrać na kortach trawiastych po raz trzeci w karierze. Hiszpan musiał jednak się wycofać z rywalizacji z powodu kontuzji brzucha, przez co to Nick Kyrgios (28. ATP) zagrał w finale turnieju wielkoszlemowego. Nadal nie wziął też udziału w turnieju w Toronto, ponieważ "odczuł dyskomfort" w trakcie jednego z treningów. To oznaczało, że rywalizacja w Cincinnati była dla niego jedynym sprawdzianem przed US Open.

Piąta porażka Rafaela Nadala w sezonie. Oblany sprawdzian przed US Open

Rafael Nadal przystąpił do meczu z Borną Coriciem (152. ATP) po zaledwie kilku dniach treningu na wysokiej intensywności, przez co nie mógł grać na sto procent. Hiszpan solidnie serwował, ale miał problemy przy returnie. Pierwszy set zakończył się wygraną Chorwata w tie-breaku (11:9). Z kolei w drugim secie Nadal zdołał przełamać rywala przy stanie 3:3 i wygrał całego seta 6:4. W pewnym momencie trzeciego seta hiszpański tenisista zanotował wyraźny spadek fizyczny, przez co Corić zdołał go przełamać w szóstym gemie i wygrać seta 6:3.

- To było wyjątkowe zwycięstwo. Przez ostatnie dwa lata nie grałem na najwyższej scenie. Nie mogłem się doczekać meczu z Rafą i sam fakt, że wygrałem to spotkanie, jest dla mnie dosyć szalony - mówił Borna Corić po zwycięstwie. Teraz rywalem Chorwata będzie Roberto Bautista-Agut (19. ATP), który w drugiej rundzie wygrał 6:3, 6:3 z Amerykaninem Marcosem Gironem (54. ATP). Rafael Nadal przegrał tym samym czwarty mecz w sezonie 2022, po Indian Wells (3:6, 6:7 z Taylorem Fritzem), Madrycie (2:6, 6:1, 3:6 z Carlosem Alcarazem), Rzymie (6:1, 5:7, 2:6 z Denisem Shapovalovem) i Hurlingham (6:7, 6:4, 3:10 z Felixem Auger-Alliasime).

Rafael Nadal ma zatem tylko dziesięć dni, by się odpowiednio przygotować do US Open, mając tylko jeden mecz za sobą na kortach twardych. Turniej w Stanach Zjednoczonych potrwa od 29 sierpnia do 11 września 2022 roku.